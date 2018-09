The Best FIFA Football Awards : Luka Modric meilleur joueur

Sans surprise, c'est Luka Modric qui a été élu "joueur de l'année". Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a remporté une troisième Ligue des Champions consécutive, a également réalisé une très belle Coupe du monde avec la Croatie, puisqu'il est arrivé jusqu'en finale. Modric, qui avait déjà été élu meilleur joueur du Mondial, est ravi de cette récompense, même s'il aurait préféré être sur le toit du monde :

"Pour moi, le plus important, c'est l'équipe, et j'échangerais volontiers tous mes trophées individuels pour être champion du monde. Mais bien évidemment, ce trophée, c'est une récompense pour le travail effectué avec le Real Madrid et l'équipe nationale, et je suis content d'avoir été désigné comme meilleur joueur cette année."

Quoi qu'il en soit, Luka Modric a mis fin à l'hégémonie Cristiano Ronaldo / Lionel Messi. En effet, c'est la première fois depuis 2007 que ni le Portugais ni l'Argentin ne sont élus joueurs de l'année.

Marta, huit ans après

Chez les dames, le trophée de meilleure joueuse a été donné à Marta. La Brésilienne, qui évolue au Prime d'Orlando, aux Etats-Unis, a remporté ce trophée pour la première fois depuis 2010. Élue devant l'Allemande Dzsenifer Marozsán et la Norvégienne Ada Hegerberg, celle dont le nom complet est Marta Vieira da Silva est forcément ravie, après tant d'années d'attente :

"J'ai toujours pensé que c'était possible. Les gens avaient l'habitude de me voir gagner. Je dois avouer que moi aussi, j'avais pris cette habitude. Après 2010, j'ai commencé à travailler sur quelque chose qui n'était pas logique, mais motivant, et j'ai essayé de faire de mieux en mieux, d'année en année. Ce trophée est un exemple parfait pour montrer que rien n'arrive du jour au lendemain. Tu peux passer des années sans gagner, mais il y a toujours une opportunité, du moins si tu es toujours en activité. C'est une bonne motivation, je suis vraiment contente d'avoir gagné."

Courtois et Salah primés...

Dans les autres récompenses, Didier Deschamps a été élu "entraîneur de l'année" chez les hommes, tandis que chez les dames, c'est Reynald Pedros qui a été choisi. L'ancien joueur du FC Nantes, à l'époque de Japhet N'Doram, entraîne désormais la section féminine de l'Olympique Lyonnais, avec qui il a fait le triplé championnat-Coupe de France-Ligue des Champions. Par ailleurs, les fans du Pérou ont été désignés "supporters de l'année" pour leur ferveur lors de la Coupe du monde 2018. Et puis, dans les autres récompenses individuelles, Thibault Courtois a été désigné "gardien de l'année", tandis que Mohamed Salah a remporté le Prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l'année, pour son oeuvre face à Everton en championnat.

...mais pas dans l'équipe-type.

Curieusement, ni le Belge ni l'Egyptien ne figurent dans l'équipe-type de la FIFA. En effet, le gardien est David de Gea ; en défense, il y a Marcelo, Sergio Ramos et Raphaël Varane (Real Madrid), ainsi que Dani Alves (Paris Saint-Germain). Au milieu de terrain, on retrouve Luka Modric bien sûr, accompagné de N'Golo Kanté et Eden Hazard (Chelsea). Enfin, l'attaque est composée de Lionel Messi (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus) ainsi que Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).