Tentative d'attentat de Halle : un an après

9 octobre 2020. Il est 12:01, lorsque la ville de Halle s'arrête pour observer trois minutes de silence. Les transports en commun ne roulent plus. Seules les cloches des églises de la ville retentissent pour commémorer le premier anniversaire de la tentative d'attentat contre la synagogue de la ville. L'auteur présume, Stephan Balliet, est jugé depuis l'été. L'attaque avait coûté la vie à deux personnes.

C'était le 9 octobre 2019. Ce jour-là, à 12:01, ce ne sont pas des cloches mais des coups de feu qui ont résonné à Halle.

Un homme vient de tenter en vain de pénétrer dans le bâtiment rempli d'une cinquantaine de fidèles le jour de Yom Kippour, la plus grande fête juive, pour y commettre un attentat. Il ne parvient pas à forcer la porte d'entrée et ouvre alors le feu en pleine rue, tuant une passante et un jeune homme dans un snack. Les deux victimes s'appellent Jana et Kevin.

Leurs noms sont aujourd'hui inscrits en graffitis un peut partout dans la ville, accompagnés de la mention "Ne jamais oublier". Une plaque commémorative a été inaugurée pour Kevin dans les tribunes club de foot local, dont il était un grand supporter.

"La liberté dans peur"

Devant la synagogue, ce sont des gerbes de fleur qui accompagnaient la cérémonie, tout comme un important dispositif policier.

Le président de la République Frank-Walter Steinmeier est venu sur place, tout comme Josef Schuster, le président du Conseil central des Juifs en Allemagne.

Selon M. Steinmeier, l'antisémitisme est un sismographe pour constater l'état de la démocratie. Pour le président allemand, plus l'antisémitisme ne s'exprime, plus les valeurs, la tolérance et le respect de la dignité humaine sont en danger. Il a ainsi appelé chacun à prendre position contre ce fléau.

"La liberté dans peur" titrait ainsi le journal régional Mitteldeutsche Zeitung ce vendredi.

Pour le quotidien, "l'attentat de Halle est loin d'appartenir au passé".

Preuve en est, des croix gammées ont été retrouvées hier soir sur certains des graffitis portant les noms des deux victimes.

Lors de son discours, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dénoncé l'ancrage de l'extrémisme de droite dans la société allemande

Tentative de meutre à Hambourg

Dimanche dernier (4.10.20), c'est à Hambourg, au nord du pays, qu'un étudiant juif a été agressé à coups de pelle alors qu'il voulait entrer dans une synagogue pour y célébrer la fête des cabanes.

"Chacun dans cette société doit le dire clairement : en Allemagne, chaque acte de ce genre est une honte", avait réagi le porte-parole de la chancelière Angela Merkel.

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. L'auteur présumé est un Allemand d'origine kazakhe. Il a depuis été admis en soins psychiatriques.

Selon les chiffres du gouvernement, le nombre des crimes et délits à caractère antisémite ou islamophobe a augmenté l'an dernier de 13% par rapport à 2018.

En grande majorité, ces insultes et attaques ont été commises par des sympathisants d'extrême droite.