Tentative d'assassinat sur Trump : le candidat renforcé ?

Donald Trump va sûrement être accueilli avec ferveur par ses partisans ce lundi (15.07) dans l'arena du Fiserv Forum à Milwaukee, dans l'Etat clé du Wisconsin, où se tiendra, pendant quatre jours la convention républicaine. Cet événement marquera officiellement sa candidature à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain, comme il l'a indiqué sur le réseau social X, anciennement Twitter.

"Je devrais être mort", a estimé l'ancien président américain après avoir survécu à une tentative d'assassinat Image : Dan Scavino Jr. via X/REUTERS

Samedi soir (13.07),le candidat a failli être abattu par un jeune homme, identifié par le FBI comme Thomas Matthew Crooks, un Américain de 20 ans originaire de Bethel Park, une banlieue de Pittsburgh. L'auteur de la tentative d'assassinat a été rapidement abattu par les agents des services secrets. Cependant, les motifs de l'attaque restent flous à ce jour. Pour le FBI, Thomas Matthew Crooks avait agi seul et n'avait pas d'appartenance idéologique identifiée.

Pour beaucoup d'Américains, cette agression pourrait être un tournant pour Donald Trump, renforçant son image de leader résistant face à l'adversité. Mais Henri Désiré N'Zouzi, consultant géopolitique, reste prudent.

"Beaucoup de gens pensent que Donald Trump, par son comportement et ses propos, a lui-même attisé la violence politique et la division, avec l'objectif évident d'en tirer un bénéfice politique ou un avantage qui, malheureusement, exacerbe encore plus la polarisation en Amérique, avec cette rhétorique complotiste qui lui tient à cœur", affirme Henri Désiré N'Zouzi.

Pour le consultant en géopolitique, "il est très difficile de dire si cela aura un impact significatif sur le résultat final. Cependant, il est clair que Donald Trump n'hésitera pas à s'en servir pour davantage justifier le complot qu'il estime orienté contre lui."

La tentative d'assassinat a relancé le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis. Image : Java

Le débat sur la libre circulation des armes

Cette tentative d'assassinat contre Donald Trump relance également la problématique de la circulation des armes à feu aux Etats-Unis, souligne Leonard Wantchekon, professeur de sciences politiques à l'université de Princeton dans le New Jersey.

"Le fait est que nous sommes dans un pays où n'importe qui peut se procurer des armes de guerre. Si les gens tirent sur des écoles, pourquoi ne pourraient-ils pas tirer sur un candidat? Finalement, le problème n'est pas nécessairement les élections, c'est un problème d'absence de lois rigoureuses pour contrôler la possession et l'utilisation des armes lourdes", regrette le professeur de sciences politiques.

Ce n'est pas la première fois que ce type d'attaque survient aux États-Unis. Les tentatives et assassinats de présidents américains ont toujours été des événements marquants de l'histoire, allant de l'assassinat de John F. Kennedy en 1963 à la tentative sur Ronald Reagan en 1981.

Dans un appel à l'unité nationale, Joe Biden a exhorté ses compatriotes à se "rassembler", et à "temperer les ardeurs politiques", face aux menaces qui pèsent sur la démocratie américaine.