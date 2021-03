Tensions entre Angela Merkel et des chefs d'Etats-régions

Dimanche soir [28.03.21], la présentatrice Anne Will, de la chaîne ARD, avait une invitée de marque sur le plateau de son émission de télévision : Angela Merkel.

La chancelière a choisi ce talk-show hebdomadaire très suivi en Allemagne pour remettre les pendules à l'heure, dans la crise sanitaire que traverse le pays. Et elle n'y est pas allée avec le dos de la cuiller : pour Angela Merkel, les couacs entre le gouvernement fédéral et les ministres-présidents de région, expliquent une partie des échecs de la lutte contre le coronavirus. Ses déclarations ont fait l'effet d'une bombe au sein de l'exécutif, car en Allemagne, ce sont les chefs de région qui décident des affaires de santé, dans le cadre légal fixé par le gouvernement fédéral.

16 Länder, 16 politiques différentes

Très critiquée pour les hésitations du gouvernement dans la gestion de la pandémie, et la vaccination trop lente, Angela Merkel prône depuis des mois pour des mesures plus contraignantes, mais qui permettraient selon elle de mieux endiguer la propagation de la Covid-19.

Angela Merkel, invitée d'Anne Will sur la chaîne ARD

Sur le plateau d'Anne Will, Angela Merkel a ainsi déclaré qu'il fallait "maintenant mettre en œuvre les mesures nécessaires, avec le plus grand sérieux". La chancelière déplore que les seize Länder n'appliquent pas tous les mesures décidées avec la même acuité. Aux retardataires, Angela Merkel prévient : "S'ils ne le font pas très prochainement, alors je devrai réfléchir - cela est mon de devoir, j'en ai prêté le serment - à la façon de l'imposer uniformément, au niveau national. Je n'ai pas encore pris de décision en la matière. Peut-être que nous pourrons remanier la loi sur la protection contre la contamination, afin de préciser ce qu'il convient de faire dans les différents cas de figure. La loi nous oblige à endiguer la contamination et, pour le moment, ce n'est pas le cas."

Armin Laschet, ministre-président (CDU) de Rhénanie du Nord-Westphalie

Armin Laschet dans le viseur

La chancelière a directement mis en cause Armin Laschet, le ministre-président de la Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne. Armin Laschet est pourtant membre lui aussi de la CDUet il est même l'un des deux candidats pressentis pour se présenter pour prendre la suite d'Angela Merkel à la chancellerie, après les élections du 26 septembre.

Angela Merkel n'a pas apprécié que le conservateur ait appelé à "sortir de la pure logique de confinement" et à miser davantage sur les tests de dépistage de la Covid-19 qui permettraient d'assouplir certaines restrictions. Armin Laschet a rétorqué, devant la presse, à Berlin : "Il faut sortir de ce micro-management. La bureaucratie allemande est l'un des obstacles qui nous empêchent d'avancer – notamment pour la vaccination."

Certaines régions envisagent un déconfinement progressif pour les personnes testées négatives après Pâques

Vaccins et frein d'urgence

Vacciner 24h sur 24, même durant le long week-end de Pâques qui arrive. Voilà comment, selon Armin Laschet, la lutte contre le virus pourra avancer. Et il rejette la critique de la chancelière selon laquelle il n'aurait pas user du "frein d'urgence" prévu pour revenir sur les assouplissements concédés début mars quand le taux d'incidence dépasse le seuil des 100 nouvelles infections pour 100.000 habitants.

Armin Laschet réclame que la prochaine réunion entre le gouvernement fédéral et les chefs de région se tienne, le 12 avril, "de visu" et non plus en visioconférence. Une façon selon lui d'éviter les cafouillages de la dernière réunion, la semaine dernière, qui avait duré des heures et s'était soldée par des annonces qui avaient dû être contredites peu de temps après car elles n'étaient pas en conformité avec la loi. Suite à quoi la chancelière avait présenté ses excuses aux Allemands.

Contaminations en hausse

Deux autres Länder sont sous le feu de la critique d'Angela Merkel : la Basse-Saxe et la Sarre, dont le chef envisageait des réouvertures progressives de lieux de cultures et de loisirs pour les personnes munies d'un test négatif.

Mais plusieurs Etats-régions comme Brême, la Bavière, la Saxe, le Brandebourg et Hambourg se rangent derrière la chancelière pour réclamer, au contraire, des restrictions plus sévères.

L'Institut Robert Koch, qui surveille les évolutions de la pandémie, annoncent des contaminations en forte hausse ce lundi et préconise un confinement plus drastique.