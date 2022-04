Tennis : Wimbledon sans les Russes et les Biélorusses

Les organisateurs de l'édition 2022 de Wimbledon fondent leurs arguments sur les atrocités engendrées par l'invasion de la Russie et son allié biélorusse en Ukraine : "Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou biélorusses", ont-ils indiqué dans un communiqué publié ce mercredi (20.04).

Les athlètes exclus

Seize athlètes qui font partie des 100 meilleurs joueuses et joueurs au monde sont concernés par la décision. Il s'agit notamment du numéro 2 mondial, Daniil Medvedev et Andrei Rublev, 8e mondial chez les hommes. La joueuse biélorusse Aryna Sabalenka, 4e mondial, est également concernée par cette exclusion. Une exclusion irrationnelle estime pour sa part le numéro Un mondial, le Serbe Novak Djokovic : "Je condamnerai toujours la guerre, car moi-même j'ai connu la guerre dans mon enfance. Je sais combien de traumatismes émotionnels cela engendre", a-t-il fait savoir.

Le tennisman serbe s'inscrit néanmoins en faux contre la mesure visant à exclure les sportifs russes et biélorusses : "Les joueurs, tennismen, sportifs, n'y sont pour rien dans cette guerre en Ukraine, c'est de la folie", ajoute Novak Djokovic qui pense en définitive que c'est la politique qui s'immisce dans le sport.

Les quatre tournois du Grand Chelem, les grandes compétitions annuelles que sont l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, sont indépendants des circuits hommes ATP et femmes WTA. Pour ces deux derniers évènements, les Russes et les Biélorusses sont toujours autorisés à participer sous bannière neutre.