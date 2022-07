Tennis : à Wimbledon, Ons Jabeur écrit l'histoire

Battue 6-3 dans le premier set par Marie Bouzkova, la Tunisienne est allée puiser dans ses ressources mentales pour remporter les deux sets suivants 6-1, 6-1. Cette victoire permet à Ons Jabeur de devenir la première joueuse africaine à se qualifier pour les demi-finales d'un Grand Chelem depuis la Sud-Africaine Amanda Coetzer en 1997.

Une première depuis Coetzer

Surtout, elle devient la première joueuse tunisienne (et arabe, dans l'absolu) à atteindre ce stade. Alors forcément, Ons Jabeur était toute heureuse en conférence de presse :

"Cette qualification représente beaucoup de choses pour moi. Cela fait longtemps que j'espérais jouer une demi-finale. Je me suis inclinée deux-trois fois en quarts, et je suis contente d'y être finalement parvenue. J'ai parlé vite fait avec Hicham Arazi (anicne joueur marocain de tennis, qui a évolué entre 1993 et 2007, ndlr) qui me disait que les joueurs arabes perdaient toujours en quarts de finale, qu'il en avait assez", a-t-elle confié.

"Il m'a demandé de briser la malédiction, je lui ai dit que j'essayerai. Nous nous sommes envoyés quelques messages, il était vraiment content. Il m'a remercié d'avoir atteint les demi-finales, et il m'a dit que je pouvais aller chercher le titre désormais."

En demi-finale, Jabeur jouera contre l'Allemande Tatjana Maria, tombeuse de sa compatriote Jule Niemeier.

Djokovic passe l'obstacle Sinner

Chez les hommes, Novak Djokovic a lui aussi souffert, mais le Serbe a fini par battre Jannik Sinner en cinq sets (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). En demi-finales, le tenant du titre affrontera le Britannique Cameron Norrie.

Aujourd'hui, Nick Kyrgios évoluera contre Cristian Garin, tandis que Rafael Nadal évoluera face à Taylor Fritz. Chez les dames, on suivra avec attention la rencontre entre Simona Halep et Amanda Anisimova.

CAN 2022 : le Maroc et le Sénégal en quarts

Hier, dans le groupe A, les Sénégalaises ont décroché leur qualification pour les quarts de finale en s'imposant 1-0 face au Burkina Faso. Un but signé Korka Fall en toute fin de rencontre. De leur côté, les Marocaines ont battu l'Ouganda 3-1 et assurent également leur qualification.

Ce soir, deux rencontres au programme, celles du groupe B : à 16h TU, la Tunisie évoluera contre la Zambie ; un peu plus tard dans la soirée, à 19h en temps universel, le Cameroun jouera contre le Togo. Ces deux rencontres se disputeront au stade Mohammed V de Casablanca.