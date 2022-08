Tennis : Serena Williams annonce sa retraite prochaine

Serena Williams va bientôt tirer sa révérence. Dans une interview au magazine américain Vogue, la joueuse a expliqué qu'il était temps pour elle de passer à autre chose.

Serena Williams a remporté sept fois le tournoi de Wimbledon

"Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu sait que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché", a expliqué Serena Williams.

Star du tennis mondial, l'Américaine possède l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du sport. Au cours de sa carrière, elle a remporté 23 titres de Grand Chelem en simple et 14 en double. Elle a aussi été championne olympique en 2012 à Londres. Mais à 40 ans, Serena Williams souhaite passer à autre chose et à se concentrer sur son rôle de "maman".

Serena Williams, l'icône de toute une communauté

L'annonce de sa retraite a fait grand bruit.

Il faut dire que Serena Williams est une véritable icône. Avec sa sœur Venus, elle est l'une des premières stars noires du tennis féminin et a inspiré une génération entière de jeunes joueuses afro-américaines.

Leur histoire a même été adaptée au cinéma : le film "King Richard", qui retrace le début du parcours de la famille Williams, a été nommé aux Oscars l'année dernière.

Coco Gauff est souvent considérée comme la "nouvelle" Serena Williams

Hier, Coco Gauff, l'actuelle numéro 11 mondiale et finaliste du dernier Roland Garros, a déclaré que Serena Williams avait été une des ses plus grandes inspirations.

"J'ai grandi en la regardant jouer. Elle est la raison pour laquelle je joue au tennis. Comme vous le savez, le tennis est un sport majoritairement blanc, donc cela m'a aidé de voir quelqu'un qui me ressemble dominer ce sport et cela m'a fait croire que je pourrais dominer aussi", a-t-elle déclaré en conférence de presse lors du tournoi de Toronto.

L'US Open comme baroud d'honneur

Si Serena Williams n'a pas indiqué à quel moment elle allait se retirer, l'US Open, qui aura lieu du 29 août au 11 septembre prochain et que l'ancienne numéro un mondiale a remporté à six reprises, semble être le bon endroit pour dire "au revoir".

Avant elle, de nombreuses légendes du tennis américain ont fait leur adieux au circuit à Flushing Meadows. C'est notamment le cas de Pete Sampras, Andre Agassi ou encore Andy Roddick.

Mais à n'en pas douter, les adieux de Serena Williams auront une saveur particulière et seront, très certainement, à la hauteur de sa légende.