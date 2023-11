Tennis : Djokovic vainqueur de Masters 2023

Novak Djokovic (36 ans) n'en finit plus de repousser les limites du jeu. Face à l'Italien Jannik Sinner, le Serbe numéro 1 mondial s'est imposé sur deux sets 6-3, 6-3 en 1h44 lors de la finale des Masters ATP ce dimanche (19.11.2023) à Turin en Italie :

"C'est une belle récompense pour moi, ma famille et mon staff technique. Nous avons vécu l'une des années les plus réussies de ma carrière", a-dit Djokovic avant d'ajouter : "J'ai gagné quatre tournois majeurs sur cinq et j'ai joué les finales à Wimbledon. Je suis très, très fier de cette saison".

Jannik Sinner en quart de finale de US Open en 2022 Image : Frank Franklin II/AP/picture alliance

Le rêve de Sinner brisé

Le jeune tennisman italien Jannik Sinner (22 ans) avait samedi écarté en demi-finale l'Allemand Alexander Zverev. Et il avait nourri beaucoup d'ambitions pour cette finale des Masters à Turin.

Jannik Sinner (4e mondial) pouvait devenir le premier italien à remporter le "Tournoi des Maitres", mais l'Italien a fini par se rendre à l'évidence face à l'intraitable serbe Novak Djokovic qui a battu un record grâce à sa 7e victoire à l'issue des Masters de Turin :

"Je n'étais pas très vif à certains moments et j'avais aussi l'impression d'avoir baissé physiquement. Et face au meilleur joueur du monde, on est aussitôt puni" a annoncé Sinner après la finale.

Les éliminatoires au Mondial 2026 en Afrique

La deuxième (2e) journée a débuté ce dimanche avec cinq (5) matchs au programme. Dans le groupe A, la Sierra Leone a été opposée à l'Egypte, et les Pharaons se sont imposés (2-0). Il s'agit d'une deuxième victoire en deux matchs pour les Pharaons.

La RDC a fait face au Soudan dans le groupe B, et les Soudanais se sont imposés (1-0). Dans le groupe F, le Burundi a affronté le Gabon. Et ce sont les Panthères du Gabon qui ont remporté le match (2-1).

Après son match nul 1-1 contre le Lesotho lors de la première journée, le Nigeria a encore été tenu en échec par le Zimbabwe, l'une des rencontres prévues dans le groupe C, et dans le groupe G, l'Algérie a battu le Mozambique (2-0).

La deuxième journée se poursuit ce lundi et neuf (9) matchs sont à l'ordre du jour : c'est entre autres le match Gambie - Côte d'Ivoire dans le groupe F, Tchad-Madagascar dans le groupe I, et Mali -Centrafrique également dans le groupe I.