US Open : Djokovic manque le coche

Cette nuit, à New York, Novak Djokovic avait rendez-vous avec l’histoire. Mais celle-ci lui a joué un tour.

Facilement battu par le Russe Daniil Medvedev en trois sets (6-4, 6-4, 6-4), Novak Djokovic ne sera pas le premier homme à remporter 21 titres du Grand Chelem. Il ne sera pas non plus le premier homme, depuis Rod Laver en 1969, à gagner les quatre principaux tournois de la saison sur une seule année civile.

Enfin, en tout cas pas pour le moment.

Djokovic fatigué mais heureux

Visiblement fatigué, notamment par ses cinq sets disputés en demi-finale face à Alexander Zverev, le numéro un mondial n’a jamais semblé dans le coup lors de cette finale.

L'émotion de Novak Djokovic

Mais plutôt que d’être déçu, Novak Djokovic a déclaré après la rencontre avoir le cœur rempli de joie. Lui qui est si souvent chahuté par les fans n’en revenait pas de l'accueil incroyable qui lui a été réservé pendant la rencontre. Le public new-yorkais le poussant comme jamais à réaliser l’exploit.

"J'ai pensé aux deux scénarios possibles, je me suis plus ou moins imaginé devant vous, les fans, et ce que je pourrais vous dire. Et ce soir, j'aimerais vous dire que, même si je n'ai pas gagné le match, mon coeur est empli de joie et je suis l'homme le plus heureux du monde, parce que c'était un moment spécial pour moi sur le court", a déclaré un Novak Djokovic très ému devant le public du court Arthur Ashe, qui l'a chaudement applaudi ensuite.

Premier titre en Grand Chelem pour Medvedev

Daniil Medvedev, premier russe vainqueur de l'US Open depuis Marat Safin en 2000

Pour Daniil Medvedev, cette première victoire en finale du Grand Chelem après deux échecs a forcément un goût spécial. Le Russe sait que l’attention restera sur son adversaire, qu’il estime d’ores et déjà être le meilleur joueur de l’histoire.

"Tout d'abord, j'aimerais dire pardon aux fans et à Novak, parce que tout le monde sait ce que tu voulais accomplir aujourd'hui. Et je voulais aussi dire qu'au vu de tout ce que tu as accompli cette année, et au cours de ta carrière... je ne l'ai jamais dit à personne, mais je le dis maintenant : pour moi, tu es le plus grand tennisman de l'histoire", a insisté le Russe.

Le rêve de Raducanu

La joie de Emma Raducanu

Chez les dames, la jeune britannique Emma Raducanu a, elle, crée l’exploit en s'imposant (6-4, 6-3) en finale contre Leylah Fernandez et en devenant par la même occasion la première joueuse de l’histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem en étant passée par les qualifications.

Du haut de ses 18 ans, elle a tout simplement marché sur le tournoi. 10 matchs remportés et 0 set perdu. Un parcours incroyable et donc jamais vu dans l’histoire du tennis féminin, mais aussi masculin. Un véritable rêve pour Emma Raducanu.

"C'est un rêve absolu. Tu as des visions de toi-même allant vers ton box, en train de faire la fête avec les tiens. C'est une chose à laquelle tu penses constamment et tu travailles pour vivre ce genre de moments. Je remercie mon équipe ainsi que la fédération britannique de tennis et tous les gens qui m'ont soutenu au cours de ce voyage", a déclaré la jeune joueuse britannique en conférence de presse.

En mai dernier, Emma Raducanu ne pointait qu’à la 366è place mondiale. Ce lundi, elle sera aux portes du top 20.