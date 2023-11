La Serbie face à la Grande-Bretagne à Malaga

Au, programme de ce jeudi, l'équipe d'Italie fait face aux Pays-Bas tandis que la Serbie du géant du tennis Novak Djokovic va défier la Grande Bretagne : "C'est un privilège et un honneur de représenter mon pays dans cette compétition par équipe la plus importante de notre sport", a déclaré Novak Djokovic.

Le tennisman serbe ajoute en outre que son équipe a des yeux tournés vers d'autres compétitions collectives : "La saison prochaine, nous aurons les Jeux Olympiques qui sont très uniques et spéciaux, mais nous avons tout le temps de penser à d'autres tournois. Maintenant, je me concentre sur la Coupe Davis avec le sentiment de me reposer après pour le reste de l'année", a-t-il dit.

Djokovic pour porter la Serbie

Sur la lancée de son 7e triomphe au Masters, le numéro un mondial le maître Novak Djokovic fait figure de bête noire en tennis simple épouvantail en simple mais pourra-t-il embarquer ses coéquipiers afin de permettre à son pays de gagner la compétition pour la deuxième fois ? Jack Draper, le capitaine de l'équipe d'Angleterre estime que la Serbie a beaucoup d'autres joueurs de qualité :

"Ils ont des éléments comme Djere, Kecmanovic et Krajinovi. Ces trois gars sont des joueurs incroyables. Je pense qu'ils font partie des 50, 60 meilleurs mondiaux. Ce sera un match difficile, car chacun d'eux est évidemment un défi très difficile. Il va falloir être prêt à concourir pour chaque ballon." , a-t-il dit.

Ce mercredi, l'Australie a battu la République tchèque (2-1), et mardi en la Finlande a remporté la victoire face au Canada (2-1). Les Finales de la Coupe Davis édition 2023 ont débuté ce mardi, et elles prendront fin le 26 novembre 2023