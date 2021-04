Tchad: suivez la présidentielle en direct

Tous les horaires sont indiqués en temps universel.

7h00: Démarrage du vote, tous les bureaux n'ont pas ouvert à l'heure dans la capitale. Le président Idriss Deby Itno a été parmi les premiers à voter au bureau de vote Carré 3 Hassan Ibrahim, dans le centre-ville de N'Djamena. Avec six candidats de faible envergure en face de lui depuis la défection des principaux opposants, le principal enjeu du scrutin pour Idriss Deby Itno est le taux de participation. Lors de son dernier meeting de campagne vendredi, le chef de l'Etat a exhorté ses partisans à "voter massivement".

Les principales informations

Environ 7,3 millions d'électeurs tchadiens (sur 15 millions d'habitants) sont appelés aux urnes, dont le président sortant, le maréchal Idriss Deby Itno. En face de lui, six candidats: Félix Nialbé Romadoumngar, Albert Pahimi Padacké, Théophile Yombombe Madjitoloum, Baltazar Aladoum Djarma, Brice Mbaïmon Guedmbaye et Lydie Beassemda, seule et première femme candidate de l'histoire du Tchad.

Trois candidats, dont le rival historique Saleh Kebzabo, se sont retirés du scrutin mais leurs noms figurent toujours sur les listes.

Les résultats provisoires sont prévus le 25 avril, et les résultats définitifs le 15 mai.