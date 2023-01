Au Tchad, le gouvernement dit avoir déjoué une "tentative de déstabilisation"

Le gouvernement tchadien a affirmé jeudi dans un communiqué, avoir déjoué une "tentative de déstabilisation" visant à porter atteinte à " l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République".

"Ce plan a été élaboré par un groupe restreint de conspirateurs composé de onze officiers de l'armée avec à sa tête le nommé Baradine Berdei Targuio, président de l'organisation tchadienne des droits humains (OTDH)", a assuré le gouvernement, précisant que les services de sécurité avaient procédé à leur "interpellation à partir du 8 décembre 2022".

Selon Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, "la procédure judiciaire suit son cours et le gouvernement entend faire toute la lumière sur cette affaire et situer les responsabilités".

Baradine Targuio devenu gênant ?

Pour l'analyste, Evariste Ngarlem Toldé, tout cela ressemble à une chasse aux sorcières et dénote de la fébrillité qui prévaut au sein des militaires au pouvoir et Baradine Targuio en sait trop sur la mort d'Idriss Déby.

"Baradine Targuio en sait trop sur la mort d'Idriss Déby", Evariste Ngarlem Toldé ( Analyste)

En février 2021, Baradine Berdei Targuio, avait été condamné à trois ans de prison pour atteinte à l'ordre constitutionnel pour avoir écrit que le président d'alors, Idriss Déby Itno, mort en avril 2021 et père de l'actuel président Mahamat Idriss Déby Itno, était gravement malade et "hospitalisé.

M. Berdei Targuio est un militant connu des droits de l'Homme au Tchad et l'OTDH a été créée en 2006. Il était régulièrement l'auteur de critiques à l'égard du chef de l'Etat et du régime sur les réseaux sociaux.