Tchad : des artistes militent pour un Etat fédéral

Ce sont des écrivains, humoristes, musiciens, chansonniers, peintres… des personnalités issues de toutes les milieux artistiques qui se sont mises ensemble pour militer en faveur d'un Etat fédéral au Tchad.

Selon ces artistes, la campagne actuelle favorise l'Etat unitaire au détriment de l'Etat fédéral qui serait, selon eux, une meilleure solution pour le pays.

Ils entendent à cet effet utiliser diverses formes de communication pour sensibiliser leurs concitoyens.

"En tant qu'artistes, nous voulons que ce peuple qui va prendre cette grande décision de la refondation du Tchad fasse un bon choix", a expliqué à la DW le porte parole du collectif, le musicien, chorégraphe et conteur Guedoum Djimbaye Razolo.

"Et je crois que le meilleur choix qui s'offre à nous pour réparer le Tchad qui est en lambeaux, aujourd'hui, c'est d'aller vers le fédéralisme. Et pour ce fait, nous allons utiliser tous les canaux de communication et stratégies de communication telles que : le théâtre forum, les caravanes itinéraires, la sensibilisation de porte-à-porte, l'utilisation de spots publicitaires, de microprogrammes etc..."

Pour ce référundum, les Tchadiens sont appelés aux urnes pour la première fois depuis 2021 Image : Alexis Passoua

Changer de système pour aider le pays

Selon ces artistes, la définition d'un état fédéral serait mal comprise par de nombreux Tchadiens qui continueraient à penser que le fédéralisme est synonyme de division du pays.

Pour l'écrivain et musicien Béral Mbaikoubou, par ailleurs conseiller national de la République, après plus de 60 ans d'Etat unitaire, il faut passer à une autre forme d'organisation territoriale.

"L'Etat Unitaire a déjà été expérimenté et a brillamment échoué. Il faut trouver une autre forme de l'Etat qui permette à chaque spécificité, chaque identité culturelle de pouvoir s'exprimer dans un espace", afirme-t-il au micro de la DW.

"Le fédéralisme a pour avantage également de rapprocher le citoyen de sa gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un système de gouvernance qui est littéralement vertical, où les ordres viennent d'en haut et irriguent le pays avec qualité ou défaut. Le citoyen le plus éloigné du pouvoir subit des décisions qui sont souvent insensées, très souvent irresponsables et il faut y mettre fin".

Le référendum constitutionnel tchadien de 2023 doit avoir lieu le 17 décembre prochain afin de permettre à la population du Tchad de se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution qui doit remplacer celle de 2018.