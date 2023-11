Tanzanie : Steinmeier demande pardon pour le passé colonial

Le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier a demandé "pardon" au peuple tanzanien pour la "brutalité" avec laquelle les colons allemands ont réprimé la résistance à laquelle ils faisaient face. Ce discours a été prononcé ce mercredi (01.11.2023) lors d'une visite au mémorial Maji-Maji.

Environ 100 ans après la fin de la sanglante domination coloniale allemande en Afrique de l'Est , le président allemand Frank-Walter Steinmeier a présenté ses excuses aux descendants de plusieurs centaines de milliers de victimes.

300.000 personnes auraient été tuées durant la guerre de Maji-Maji Image : Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"En tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait ici à vos ancêtres", a-t-il déclaré dans la ville tanzanienne de Songea. Il a assuré aux descendants que l'Allemagne était prête à un travail commun sur le passé.

Hommage à Songea Mbano, "héros national"

Au deuxième jour de son voyage en Tanzanie, le président fédéral allemand a rencontré à Songea une famille dont l'ancêtre - le chef Songea Mbano - a été exécuté en 1906 avec 66 de ses compagnons par les colonisateurs allemands. Il est aujourd'hui considéré comme un héros national.

"Je pleure avec vous la mort du chef Songea et des autres personnes exécutées. Je m'incline devant la mémoiree des victimes de la domination coloniale allemande", a affirmé Frank-Walter Steinmeier. "Songea n'était pas un traître. Prolonger la souffrance de son propre peuple en faisant volte-face pour se ranger du côté de l'oppresseur n'était pas une option pour lui", a-t-il poursuivi.

Se tourner vers l'avenir

L'empire colonial allemand, plus petit que ceux des Français ou des Britanniques, s'étendait sur plusieurs pays africains, dont le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, la Namibie et le Cameroun Image : Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Plus d'un siècle plus tard, Frank-Walter Steinmeier a promis que son pays ferait tout possible pour retrouver et restituer les restes du héros tanzanien et des autres personnes exécutées . Cette recherche ne sera pas facile a averti le président allemand.

La puissance occupante avait écrasé, dans une guerre brutale, un soulèvement des populations opprimées dans la colonie d'Afrique orientale allemande. La guerre dite Maji-Maji de 1905 à 1907 a coûté la vie à 300.000 personnes selon les estimations tanzaniennes.

L'histoire coloniale allemande s'est terminée en 1918 avec la défaite de l'empire durant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le président allemand plaide en faveur d'une nouvelle relation entre les deux pays. Un partenariat pour le traitement de la mémoire coloniale et pour un développement partagé.