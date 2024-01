Comment la Chine veut influencer les élections à Taïwan

Pékin veut orienter la présidentielle à Taïwan en sa faveur. Ses méthodes : menace de guerre, restrictions commerciales et rapprochement avec l'opposition.

Les électeurs taïwanais sont appelés aux urnes samedi (13.01.24) dans le cadre d’une élection présidentielle dont les résultats auront un rôle important sur les relations à venir entre le territoire autonome de Taïwan et la Chine.

Le Parti communiste chinois (PCC) à Pékin serait ravi de voir la tête de liste du parti d’opposition Kuomintang, Hou Yu-ih, remporter les élections. En effet, le candidat du Parti démocratique progressiste (DPP) au pouvoir aspire à une orientation politique vers l'indépendance de Taïwan. La ligne rouge serait ainsi franchie pour Pékin.

La Chine a d'ailleurs mis en garde à plusieurs reprises les électeurs taïwanais contre la réélection du camp favorable à l'indépendance de l'île. Le PCC fait tout pour éviter une victoire à la présidentielle du parti DPP, explique à la DW la journaliste Angela Köckritz qui a travaillé pendant longtemps à Taïwan, mais aussi pour l’institut des études chinoises (MERICS) basé à Berlin en Allemagne.

Le statut de Taïwan est l'un des sujets les plus explosifs de la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis, premier soutien militaire du territoire Image : Ann Wang/REUTERS

Les menaces de l’armée chinoise

L’armée chinoise a déclaré vendredi (12.01.24), la veille du scrutin, qu’elle "écraserait" (...) "sous toutes ses formes" tout effort en faveur de l’indépendance du territoire autonome de Taïwan. Depuis le début de la semaine jusqu'à jeudi (11.01.24), 33 avions militaires et 13 navires de guerre chinois naviguant à proximité de Taïwan ont été recensés. Depuis peu, Taipeh enregistre également des ballons qui pénètrent dans l'espace aérien taïwanais. A la date du jeudi (11.01.24), huit avaient été recensés.

Le président chinois Xi Jinping sera donc attentif samedi aux grandes estimations sorties des urnes. Au cours de son mandat, Xi a inscrit la réunification à son agenda politique. La réunification est "une obligation historique", a-t-il également souligné récemment dans ses vœux du Nouvel an. Son appareil d'Etat fait ainsi tout pour manipuler l'opinion publique à Taïwan - et ce sans interruption depuis que Taïwan a élu directement son premier président en 1996, explique la journaliste Angela Köckritz.

"Une seule Chine"

Toute la semaine, Pékin a accentué sa pression diplomatique et militaire sur Taïwan Image : Yao Dawei/Xinhua News Agency/picture alliance

Les méthodes de Pékin sont multiples : menace de guerre, boycott commercial et contact avec le parti d’opposition Kuomintang (KMT). Le PCC chinois entretient avec le KMT taïwanais une relation pragmatique. Les deux formations politiques sont contre une indépendance de Taïwan et ne jurent que par "une seule Chine". Les rencontres entre le PCC et le KMT se sont multipliées ces dernières années.

Malgré les hostilités politiques durant les huit années de la présidence de Tsai Ing-wen (2016-2024), les deux économies restent étroitement liées. Cependant, les deux gouvernements rendent difficile le développement de la coopération économique existante.

Suspension de l'exonération des droits de douanes

Le ministère du Commerce chinois a constaté peu avant Noël, après des mois d'enquête, que l'actuel gouvernement taïwanais avait restreint par décret l'exportation de 2.509 marchandises vers le continent. La Chine a suspendu début janvier l'exonération et la réduction des droits de douane pour les importations taïwanaises de douze produits, dont principalement des produits chimiques.

L’industrie de la pêche taïwanaise est dans le viseur de Pékin Image : Hou Yen-Lung/Taiwan Aquaculture Development Association

Quatre jours avant les élections, le ministère du Commerce chinois a déclaré mardi (09.01.24) que le continent étudiait actuellement la possibilité de suspendre également l'exemption de droits de douane pour d'autres produits en provenance de Taïwan, comme les produits de la pêche, les textiles et les accessoires automobiles. Cela toucherait un électorat plus large de la classe moyenne dans les secteurs concernés et les inciterait à réfléchir à leur comportement lors du vote.

Taïwan, 23 millions d'habitants, situé à seulement 180 kilomètres des côtes chinoises, est salué comme un modèle de démocratie en Asie. Mais il est dans le viseur de la Chine, qui le considère comme une de ses provinces devant être rattachée au reste du pays, par la force si nécessaire.