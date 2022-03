Afrique

"T'es rien sans la Terre"

La 5ème édition du festival de cirque d’Abidjan s’est ouverte le 14 mars dernier et prendra fin le 20 mars prochain, avec en attraction huit troupes venues de la France, du Liban, du Brésil, du Maroc, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Côte d’Ivoire. Parmi elles, la compagnie Circonflexe, qui a présenté "T'es rien sans la Terre", un spectacle qui allie acrobatie et esthétique.