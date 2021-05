Témoignage du correspondant de la DW évacué de Goma

EN IMAGES: L'éruption du Mont Nyiragongo en République démocratique du Congo

Plusieurs dizaines de morts et des disparus

Au moins 32 personnes sont mortes depuis l'éruption, dont une dizaine asphyxiées par les fumées toxiques en marchant sur la lave encore fumante. Le bureau des affaires humanitaires de l'Onu (Ocha) a fait état de 24 personnes brûlées par la lave, et signale la disparition de "40 adultes". La ville de Goma et 17 villages environnants ont été touchés par l'éruption et les secousses sismiques.