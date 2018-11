Téhéran entend contourner les sanctions américaines

“L'Iran veut passer outre les sanctions américaines”, c’est le titre que la Franfurter Allgemeine Zeitung a choisi pour parler des relations tendues entre Washington et Téhéran. Pour le président Rohani une "guerre économique" est lancée contre l'Iran.

Washington impose en effet à partir de ce lundi de nouvelles mesures de rétorsions après la première série de sanctions rétablies en août. Des sanctions que Téhéran a promis de contourner en continuant à vendre son pétrole.

La Frankfurter Rundschau qui évoque également le sujet dans ses colonnes précise sur Twitter que les deux parties, Washington et Téhéran, ont de nouveau utilisé de lourdes armes rhétoriques ce week-end.

Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a qualifié le gouvernement iranien de gouvernement de mauvaise gestion, de vol et de brutalité. Le chef suprême de la révolution iranienne, Ali Chamenei, a réagi en écrivant que le président américain Trump était une honte pour ce qu'il restait de la réputation américaine, peut-on lire dans le journal.

L'embargo consiste à mettre l'Iran à genoux avec une "pression maximale", à étrangler ses exportations de pétrole et à couper ses liens avec le système bancaire international, poursuit la Frankfurter Rundschau.

La CDU se cherche un nouveau leader

Pour die Tageszeitung sur les douze candidats en lice pour le moment trois se dégagent: Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn ou Friedrich Merz. Jusqu’à la convention du parti début décembre à Hambourg chacun va tenter de se positionner.

Et du point de vue du journal Der Spiegel, des trois candidats qui se démarquent du lot, la candidature de Friedrich Merz est perçue avec un intérêt particulier parce qu’elle vient de l’extérieur.

Ancien adversaire d’Angela Merkel, récemment de retour sur la scène politique, s’il était le prochain chef du parti, cela signifierait un retour à une ligne conservatrice traditionnelle, après les années de centrisme d'Angela Merkel.

Die Berliner Zeitung qui décortique également la liste des candidats revient sur le processus même de l’élection du prochain chef de la CDU. Le journal écrit par exemple que la base du parti devrait être plus impliquée dans la recherche du nouveau président.