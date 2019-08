Supercoupe: "nous sommes déçus, mais la saison ira bien " F. Lampard

Au stade d'Instabul en Turquie, la rencontre a opposé Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions cette année à Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa.

Quoi que les Champions d’Europe ont entamé la partie par un pressing, ce sont pourtant les le FC Chelsea qui a ouvert le score à la 35e minute par l’intermédiaire d’Olivier Giroud qui a été complétement décalé par Christian Pulisic, ancien joueur de Dortmund.

L'entrée du Brésilien Roberto Firmino

Au retour des vestiaires, Jürgen Klopp a lancé son attaquant brésilien Roberto Firmino. Une tactique payante, car avec son trio offensif Firmino-Mané-Salah, Liverpool a tout de suite trouvé la faille à la 47e minute, but signé Sadio Mané.

L’international sénégalais Sadio Mané a doublé la mise à la 94e en prolongation grâce à une passe en retrait du Brésilien Roberto Firmino.

Une avance de courte durée, car le Chelsea est revenu au score suite à un pénalty transformé par Jorginho pour une faute commise sur l’attaquant des Blues Tammy Abraham

Après le 2-2, les deux équipes ont évolué vers les tirs au but, une séance remportée par les Reds à 5-4 :

Sadio Mané (Liverpool) inscrivant un but

"Je pense que c’était vraiment important pour nous de gagner ce trophée. Nous savons que ce n’était pas notre meilleur match, mais c’est normal. Cela fait partie du football. Et je pense que parfois, il n’est pas nécessaire de joueur à 100% ou d’être physiquement à 100% pour gagner de trophées.

Donc je pense que mentalement nous étions dans le match, et nous avons tout donné jusqu’ à la fin, je pense que nous méritions de gagner ce soir et nous sommes vraiment fiers et très heureux." a dit Sadio Mané

Le FC Chelsea accrocheur

"Ils ont bien joué, seulement on n’a pas eu de chance" a dit Franck Lampard, la légende de Chelsea

Christian Pulisic (Chelsea) en action contre Jordan Henderson (Liverpool)

"Mon sentiment à propos du match est de façon générale de fierté. Fierté par rapport à la performance de l’équipe. Je n’aime pas perdre. En tant que Chelsea, nous voulions gagner ce match. Mais nous avons été malchanceux aujourd’hui. Mais je suis fier de ce que les joueurs ont démontré pendant le match. C’est un signe positif par rapport à ce que nous pouvons faire cette saison, et nous allons nous améliorer au fil de temps. Alors c’est vraiment un bon signe." induique le nouvel entraineur des Blues

Rappelons que la Supercoupe édition 2019, a été officiée par la Française Stéphanie Frappart, devenue ainsi la première femme à diriger une grande rencontre masculine.