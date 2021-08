Supercoupe d'Europe : Kepa, le pari gagnant de Tuchel

Malgré une première partie bien maitrisée, avec notamment l'ouverture du score de Chelsea par le Marocain Hakim Ziyyech (1-0, 27e), les hommes de Thomas Tuchel se sont vu rattrapper par une équipe de Villarreal, bien présente dans la deuxième mi-temps. L'égalisation de Gerard Moreno (1-1, 73e) a permis aux Espagnols de revenir dans la partie. Les 30 minutes de prolongation n'ont pas pu départager les deux équipes et elles se sont dirigées vers les tirs au but.

Kepa pour la séance des tirs au but

L'entraineur du FC Chelsea, Tuchel, a fait remplacer son gardien sénégalais Edouard Mendy par l'espagnol Kepa Arrizabalaga. Le pari gagnant pour Thomas Tuchel, car le gardien remplaçant Kepa Arizzabalaga a arrêté la dernière tentative de Villarreal , ce qui a accordé la victoire à Chelsea, le deuxième trophée de Supercoupe de l'UEFA pour le club londonien. On écoute l'entraineur des Blues, Thomas Tuchel :

"Si vous regardez le gardien Mendy quand on a décidé de le remplacer comment il a mis de côté l'égo et a facilement accepté la décision. Il pouvait dire pourquoi faites-vous cela , car c'est lui qui a joué tout le match. Et j'en suis très content la manière dont ils ont fait preuve d'esprit d'équipe." a dit Thomas Tuchel.

Victoire pour Chelsea, nouveau trophée pour Tuchel

Arrivé sur le banc de Chelsea au début de cette année, Thomas Tuchel a aidé son équipe a remporté la Ligue des champions , pour la deuxième fois de l'histoire du club après le sacre de 2012. Les Blues ont aussi remporté ainsi hier leur deuxième sacre de Supercoupe d'Europe. Deux trophées majeurs en l'espace de huit mois, un palmarès inédit pour l'entraineur allemand. L'ailier de Chelsea Hakim Ziyyech est pour sa part devenu le premier joueur marocain de l'histoire à avoir marqué un but en finale de la Supercoupe de l'UEFA.

A lire aussi....LDC : Chelsea bat City et monte sur le toit de l'Europe