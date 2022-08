Supercoupe d'Allemagne : premier but pour Sadio Mané

Sadio Mané a inscrit son premier but (31è) sous le maillot du Bayern Munich lors de la victoire de son équipe 5-3 à Leipzig. Le Sénégalais aurait pu inscrire un doublé, voire un triplé, mais il a vu ses buts invalidés à chaque fois pour une position de hors jeu.

Le but du gauche de Sadio Mané

C'est le premier titre de Sadio Mané avec le club bavarois, lui qui a impressionné Julian Nagelsmann, son entraîneur, lors de sa première sortie officielle.

"La prestation de Sadio Mané m'a beaucoup plu. Comme je l'ai dit au moment de son arrivée, c'est quelqu'un de très terre à terre et un joueur remarquable. Il défend très bien, il motive ses coéquipiers, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il nous fait beaucoup de bien", a declaré le technicien allemand qui a laissé Sadio Mané sur le terrain toute la rencontre.

"Ce soir, il a inscrit un joli but, il en a marqué deux autres aussi, mais qui ont été refusés pour hors-jeu. Mais dans l'absolu, c'est un joueur qui a d'excellentes qualités et une personne remarquable."

Un Bayern Munich aux deux visages

Christopher Nkunku, buteur sur pénalty

Plus généralement, le Bayern Munich a vécu une rencontre contrastée.

En première mi-temps, sous l’impulsion de Jamal Musiala, auteur d’un but (14è min) et d’une passe décisive, le champion en titre est apparu très affûté et en contrôle total, notamment offensivement.

Lors de la deuxième période, et surtout lors du dernier quart d’heure, les Bavarois se sont montrés plus friables et un peu nerveux à l’image de Benjamin Pavard, auteur d’une faute qui a coûté un penalty à son équipe.

Le Bayern Munich devra être plus concentré pour son entrée en lice en Bundesliga ce vendredi (05.08) sur la pelouse du vainqueur de la Ligue Europa, l'Eintracht Francfort.