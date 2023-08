Supercoupe : Leipzig choque le Bayern Munich et Harry Kane

Les étoiles semblaient alignées pour le Bayern : cette Supercoupe entre le champion d'Allemagne et le vainqueur de la Coupe se déroulait à l'Allianz Arena de Munich, les Bavarois avaient enfin réussi à signer l'attaquant Harry Kane en provenance de Tottenham, l'heure était donc à un nouveau départ, après une saison mi-figue mi-raisin.

Dani Olmo voit triple

Mais voilà, le RB Leipzig ne l'a pas entendu de cette oreille. Dès la troisième minute de jeu, Dani Olmo a ouvert le score pour les visiteurs. L'attaquant espagnol a ensuite doublé la mise en fin de première mi-temps, avant d'en marquer un troisième sur pénalty à la 68è minute de jeu. L'entrée en jeu de Harry Kane ne changera rien : le RB Leipzig s'est finalement imposé 3-0 et remporte cette Supercoupe.

Dani Olmo sera l'une des attractions de cette saison en Bundesliga Image : Christof Stache/AFP/Getty Images

Tuchel désolé pour Kane

A l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern Munich, a fait part de son incompréhension quant à la performance de son équipe :

"Que dire ? Nous avons eu des occasions que nous n'avons pas concrétisées, nous avons concédé des buts très facilement... L'envie, l'esprit, le contenu de ce soir n'a rien à voir avec ce qu'on a travaillé au cours de ces quatre dernières semaines. Nous n'avons pas connu de changement majeur pourtant", a rappelé le technicien allemand.

"Honnêtement, je n'ai pas d'explication. Je suis désolé pour Harry Kane, parce qu'il doit se dire que nous n'avons rien fait au cours de notre préparation. Vraiment, c'est pour lui que j'ai le plus de peine."

Mathys Tel a été victime d'insultes à caractère raciste sur les réseaux sociaux á l'issue de la rencontre Image : Thill Arthur/ATP photo agency/picture alliance

De son côté, Willi Orban jubile. Le capitaine du RB Leipzig espère que cette saison, son équipe sera en mesure de réitérer ce genre de performances.

"Il y avait un titre en jeu, donc nous avons tout fait pour le remporter. Même si les deux équipes n'étaient pas encore à 100% de leurs capacités, nous avons essayé de donner le maximum. Le fait d'avoir ouvert rapidement le score nous a fait beaucoup de bien. C'était une victoire méritée, et j'espère que les choses resteront ainsi", a déclaré le défenseur central.

"Mais la saison vient juste de commencer. Nous avons acquis beaucoup de potentiel avec les nouvelles recrues. A voir si nous pourrons faire preuve de régularité. C'était super ce soir. Cela me convient si l'on continue sur cette lancée."

C'est la première fois que le RB remporte ce trophée. L'an passé, le club de Leipzig s'était incliné 5-3 sur sa pelouse face à ce même Bayern Munich.

Kane devra patienter

Lors de sa présentation officielle (au lendemain de la Supercoupe), l'attaquant de 30 ans s'est dit prêt à s'adapter du mieux possible pour aller chercher tous ces titres qu'il convoite tant :

"Il est évident que j'ai passé toute ma carrière et toute ma vie en Angleterre et en Premier League, alors il faudra peut-être un peu d'adaptation pour se familiariser avec un nouveau championnat et jouer contre des équipes différentes. Comme vous l'avez vu hier avec Leipzig, il y a de grandes équipes dans ce championnat et ce sera un vrai défi", a assuré celui qui n'a toujours pas remporté le moindre titre collectif.

Harry Kane s'est retrouvé sur la feuille de match contre Leipzig moins de 24 heures après son arrivée à Munich Image : Revierfoto/dpa/picture alliance

"Je sais que tout le monde s'attend à ce que le Bayern Munich remporte le championnat chaque année, mais je pense, comme vous l'avez vu, que les équipes s'améliorent et que c'est de plus en plus difficile. C'est donc un défi, chaque saison, et pour moi, il s'agit simplement de m'installer le plus confortablement possible, de comprendre les différents types d'équipes, la façon dont je dois jouer et m'adapter, ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, que ce soit avec Tottenham ou avec l'équipe nationale, et c'est ce que je ferai ici", a-t-il promis.

En Bundesliga, le Bayern Munich ouvrira le bal vendredi prochain sur la pelouse du Werder Brême. Coup d'envoi prévu à 18h30 en temps universel.