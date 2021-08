Supercoupe d'Allemagne : le Bayern Munich défie Dortmund

En remportant son premier match de championnat 5-2 face à Francfort, le Borussia Dortmund a envoyé un signal fort au Bayern Munich ce week-end. Avec un effectif quasi-inchangé, emmené par un Erling Haaland de plus en plus fort, le BVB vise clairement le titre de champion.

Même si la Supercoupe d’Allemagne est un trophée plus honorifique que prestigieux, Marco Rose, l’entraîneur des Borussen, voit dans ce match une sorte de première étape.

Marco Rose avec Erling Haaland

"Je pense que chaque match doit être un signal pour la concurrence. Quand on participe à une compétition, on doit tout faire pour gagner, surtout que là, il y a un titre à aller chercher, au terme d'un duel de prestige face au Bayern Munich. Nous prenons donc la chose très au sérieux. Nous allons livrer la meilleure performance possible, et montrer que nous sommes prêts pour cette saison", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Le Bayern Munich toujours en rodage

Le Bayern Munich est, lui, encore en phase de rodage. Beaucoup de joueurs titulaires ont eu une préparation écourtée en raison de l’Euro et cela s’est vu vendredi soir face au Borussia Mönchengladbach. Certains joueurs semblaient éprouvés physiquement.

De plus, le système tactique mis en place par Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur des Bavarois, est différent de celui utilisé par Hansi Flick. Le Borussia Dortmund pourrait donc profiter de cette période de flottement, même si Julian Nagelsmann souhaite évidemment remporter son premier match sur le banc de touche du Bayern.

Julian Nagelsmann lors de son premier match de Bundesliga avec le Bayern Munich

"Ce sera un match important contre une équipe qui a très bien démarré en Bundesliga. De notre côté, nous n'avons qu'un match officiel ; le reste, c'étaient des matchs de préparation, et jamais avec l'effectif au complet. Nous essayons tous de gagner, moi le premier. Dans les autres clubs où j'ai travaillé, je n'ai jamais eu de série sans victoire comme c'est le cas actuellement. Donc nous espérons que nous connaîtrons la victoire demain", a déclaré l'ancien coach du RB Leipzig.

Cette rencontre de Supercoupe d'Allemagne entre le Borussia Dortmund contre Bayern Munich débutera à 18h30 TU.

