Suivez la présidentielle au Togo en direct

C'est une journée spéciale pour le Togo ce samedi 22 février. Le petit pays d'Afrique de l'Ouest vote pour son prochain président. 3,6 millions de personnes sont appelées aux urnes. Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Faure Gnassingbé, qui se représente pour un quatrième mandat.

Cette page est actualisée en temps réel ce samedi 22 février. Vous pouvez suivre ici les dernières infos de la rédaction, mobilisée en studio et sur le terrain. Une grande émission spéciale avec nos journalistes sur le terrain, en studio, nos experts et nos invités est aussi à suivre en direct sur nos radios partenaires, sur Facebook et sur notre site entre 17h et 18h TU.