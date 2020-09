Suède-Portugal: C. Ronaldo signe un doublé et franchit la barre de 100 buts

Le Portugal s’est imposé 2-0 contre la Suède lors de la deuxième journée de la Ligue des nations. Et cette victoire portugaise est l’œuvre de Cristiano Ronaldo.

La star de la Juventus a d’abord marqué sur un coup franc juste avant la pause, puis il a doublé la mise à la 73e minute , profitant d’une passe de Joao Félix pour frapper du pied droit dans la cage suédoise.

Avec ses deux buts, Cristiano Ronaldo porte ainsi son total à 101 unités en 165 matches sous le maillot portugais : "Ce sont deux buts importants car j’ai réussi à atteindre ce record que je cherchais" a-t-il déclaré au terme de la rencontre.

C. Ronaldo devient deuxième meilleur buteur en sélection

Avec un ratio de 0.61 but, le Portugais est juste derrière Ali Daie. Le buteur iranien avait marqué 109 buts en 149 sélections, soit un ratio de 0.73 but.

En troisième position arrive Ferenc Puskas. Le magicien hongrois, lui, a inscrit 84 buts en 85 matches, soit un ratio record de 0,99 buts.

En Afrique, Godfrey Chitalu est en tête, et est 5e au classement mondial des meilleurs avec les équipes nationales.

Le buteur zambien a inscrit 79 buts en 111 matches avec la Zambie, soit un ratio de 0,71 but par match. Sur la liste des footballeurs africains qui ont marqué l’histoire de leurs pays, on retrouve l’Egyptien Hossam Hassan 21e au classement.

L'Egyptien a inscrit 68 buts en 176 matches, puis l’Ivoirien Didier Drogba vient à la 22e position mondiale avec 66 buts en 106 sélections sous le maillot des Eléphants.

France-Croatie, à l’image de la finale du Mondial 2018 en Russie

La France s’est encore imposée surtout avec le même résultat 4-2 contre la Croatie. Mais cette rencontre a été plus marquée par l’entre en jeu d’Edouardo Camavinga. Né en Angola et de parents congolais, milieu de terrain du Stade Rennais est devenu hier soir le plus jeune joueur à porter le maillot de l’équipe nationale de France à l’âge de 17 ans 9 mois depuis 100 ans.

Seuls deux joueurs l’ont devancé dans l’histoire de l’équipe de France. Au début du 20e siècle, Julien Verbtrugghe, devenu international à 16 ans en 1906, et Maurice Gastiger qui l’a imité à 17 ans 4 mois en 1914.