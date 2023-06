Special Olympics : Ibrahima Diallo, l'honneur de la Guinée

Spécialiste du 100 et du 200m, le Guinéen est l'un des 7.000 athlètes présentant une déficience intellectuelle présents à Berlin pour la 16è édition de cette compétition.

A 22 ans, Ibrahima Diallo a déjà une belle carrière derrière lui.

En 2019, lors des derniers Special Olympics, à Dubai, il avait remporté le très prestigieux 100m en 13 secondes et 73 centièmes.

Cette année, dans le mythique Olympiastadion de Berlin, le Guinéen fera tout pour briller à nouveau.

Faire parler de la Guinée dans le monde entier

Ibrahima Diallo n'est pas le seul représentant de son pays lors de cette 16è édition. Mireille Désiré Kourouma, une autre sprinteuse, spécialiste du 50m, sera à ses côtés.

Ibrahima Diallo a assisté à la cérémonie d'ouverture samedi 17 juin Image : Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Pour les deux athlètes, obtenir un titre n'est pas le seul objectif. Ils souhaitent être des bons ambassadeurs de leur pays :

"Je veux devenir une star dans le monde entier et faire en sorte que tout le monde parle de moi et de la Guinée. Cela me rendrait fier", a déclaré Diallo au micro de la DW.

Faire grandir la compétition en Afrique

Avant de se rendre à Berlin, Ibrahima a fait un peu de tourisme et s'est arrêté à Cologne, pour visiter une des plus célèbres cathédrales au monde.

Les Special Olympics lui permettent, comme il y a quatre ans, de sortir de son pays, de se balader et de rencontrer des gens du monde entier. "Ce que je vois ici, c'est magnifique", s'est-il exclamé.

Crée en 1968 par Eunice Kennedy Shriver, la soeur de l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy, les Special Olympics rassemblent à chaque édition de plus en plus d'athlètes. Pour Ibrahima Diallo, la compétition peut encore devenir plus importante, notamment sur le continent.

Eunice Kennedy Shriver avait créé la compétition en l'honneur de sa soeur Rosemary, qui avait été lobotomisée Image : iDominika Zarzycka/mago sportfotodienst

"Mon projet durant cette compétition est de faire en sorte que les Special Olympics grandissent chez nous, en Afrique", a-t-il affirmé au micro de la DW

Les Special Olympics se déroulent tous les quatre ans. En 2027, ils auront lieu en Australie, à Perth. Ibrahima n'aura que 26 ans et pourra peut-être découvrir un nouveau continent.