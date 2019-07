Soudan : reprise des négociations sur fond de couvre-feu

Un comité technique, représentant le Conseil militaire au pouvoir et les leaders de la contestation civile, a travaillé lundi sur les préliminaires des discussions de ce mardi 30 juillet.

Le médiateur de l’Union Africaine, Mohamed el Hacen Lebatt parle de "discussions finales". Celles-ci devraient déboucher sur ce qui est appelé "déclaration constitutionnelle". Elle complètera la "déclaration politique" signée le 17 juillet dernier après de difficiles négociations. Cette dernière prévoyant un Conseil souverain de transition de cinq militaires et six civils, avec un mandat de trois ans et trois mois : soit une présidence de 21 mois pour les militaires et de 18 mois pour les civils.

Selon Babiker Faisal, l’un des leaders de la contestation civile, il reste à s'accorder sur trois points :

- les pouvoirs qui seront conférés au Conseil souverain,

- le déploiement des forces de sécurité dans le pays, et

- "l'immunité absolue" réclamée par les généraux au pouvoir.

Les militaires insistent pour bénéficier d’une "immunité absolue", suite aux rapports qui font état de la mort de plus de 250 personnes depuis décembre dernier, date du début des manifestations suite au triplement du prix du pain. Manifestations qui s’étaient transformées en contestation du régime d'Omar el-Béchir, finalement renversé par l'armée le 11 avril après 30 ans au pouvoir.

Lundi 29 juillet, cinq personnes dont des étudiants ont encore été tuées par balles dans la ville d'Al-Obeid, et un couvre-feu a été imposé dans quatre villes du centre du pays. Quoi qu’il en soit, les regards restent tournés vers Khartoum, où la "déclaration constitutionnelle" est attendue ce mardi 30 juillet.