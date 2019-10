Sosthène Mbernodji : "le livre ne circule pas en Afrique"

Le Livre, une denrée rare et chère

Le 23 avril marque chaque année la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Son objectif: promouvoir le livre et la lecture. Cette année, cette journée a mis à l'honneur les langues autochtones. On en parle dans ce Club avec des témoignages du Mali, du Togo, de RDC, du Tchad et de Guinée!