Sondage Afrobaromètre : les Togolais disent "non" aux coups d'Etat

C’est ce qu’indique un sondage du réseau panafricain indépendant, Afrobaromètre. Les résultats de cette enquête ont été rendus public ce jeudi 12 mai à Lomé. Sept Togolais sur dix sont favorables à des sanctions de la Cédéao à l’encontre des pays où des coups d’Etat sont perpétrés et 24% ont un avis contraire, selon les résultats de l’enquête Afrobaromètre.

"Ils sont 72 %, pratiquement trois Togolais sur quatre, qui pensent que la Cédéao doit sanctionner les pays où il y a des coups d’Etat. Ces mêmes Togolais demandent à la Cédéao à 83 % d’intervenir pour empêcher les chefs d’Etat de modifier la Constitution de leur pays et de briguer un troisième mandat " explique Hervé Akinocho, directeur du Centre de recherche et de sondage d’opinion, partenaire national d’Afrobaromètre.

Le rôle de l'armée

De plus, une large majorité des Togolais estime que l’armée peut intervenir dans les affaires politiques si les responsables en place abusent de leur pouvoir.

"A 64 %, ils disent qu’il est légitime que les forces armées prennent le contrôle du gouvernement lorsque les leaders élus abusent de leur pouvoir pour leurs propres intérêts. Les Togolais ne sont pas pour les coups d’Etat mais lorsqu’il n'y a plus de voie ni de moyens pour faire face à un régime qui abuse de son pouvoir pour ses intérêts personnels, ils pensent que l’armée devra intervenir pour stopper cela" précise par ailleurs Hervé Akinocho.

L’enquête d’opinion a été effectuée entre le 9 mars et le 22 mars 2022 sur l’ensemble du territoire togolais. Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes a été interviewé, soit 1.200 adultes togolais.