Sommet UE-UA : six pays africains produiront leur propre vaccin contre la Covid-19

L'annonce a été faite ce vendredi matin (18.02) lors d'une cérémonie en présence du président français Emmanuel Macron, de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, du président du Conseil européen, Charles Michel, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les pays retenus et qui devront servir de hub dans la production de vaccins contre la Covid-19 sont l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Egypte, la Tunisie, le Sénégal et le Nigéria.

Pour le président sénégalais Macky Sall, qui occupe également la présidence tournante de l’Union Africaine, il s'agit d'une excellente nouvelle pour le continent.

Les six pays choisis "vont dans un premier temps bénéficier de ces technologies, des formations nécessaires mais aussi de toute la régulation qui doit accompagner un tel processus. Et le seul sujet qui reste c’est le sujet lié au droit de propriété intellectuelle. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenues sont encourageantes et doivent nous permettre d’ici le printemps d’arriver à un compromis", a souligné le président sénégalais.

Compromis et mécanisme de suivi

Pour sa part, Charles Michel, président du Conseil européen, a rappelé qu’il y a encore quelques mois, les leaders européens et africains ont fait le constat que le problème principal était l’incapacité de produire des vaccins et médicaments sur le sol africain. Il est également revenu sur la question cruciale des brevets en matière de production des vaccins.

"Il y a un rendez-vous qui est pris, on s’est parlés sérieusement sur ce sujet difficile de la propriété intellectuelle, pour lequel il peut y avoir des réflexions et parfois des nuances entre nous. On a pu faire progresser la compréhension mutuelle. Il y a une clause de rendez-vous, au printemps, pour que l’Afrique et l’Europe puissent peser ensemble dans le concert des nations auprès de l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation mondiale du commerce", a fait savoir Charles Michel.

La lutte contre la pandémie reste une priorité. Seulement 11% de la population du continent africain est entièrement vaccinée. L'UE a donné 150 millions de vaccins à l'Afrique et va poursuivre cet effort.

Les Européens veulent également lancer une stratégie globale d'investissements dotée de 150 milliards d'euros sur sept ans pour "aider des projets voulus et portés par les Africains".