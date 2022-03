Sixième jour de guerre en Ukraine

Malgré les pourparlers entamés hier entre les délégations russe et ukrainienne, une colonne de tanks et de véhicules militaires russes se dirige en direction de Kiev où s'annoncent d'intenses combats.Les bombardements continuent aussi sur la deuxième ville du pays, Kharkiv.

Un convoi de 60km de long

Les images qui ont frappé aujourd'hui sont des photos satellites. Elles ont été diffusées par une société américaine, Maxar, et montre un convoi de blindés russes long de plusieurs dizaines de kilomètres qui se dirige vers la capitale ukrainienne en provenance du nord-ouest.

Photo de Maxar présentée comme celle d'un convoi de l'armée russe non loin d'Ivankiv, le 28 février 2022.

L'armée ukrainienne a stationné des tanks et des camions au nord et à l'ouest de la capitale où des combats intenses s'annoncent. L'armée russe a demandé aux habitants de Kiev d'évacuer les lieux. Elle affirme qu'elle va frapper des infrastructures du renseignement dans la capitale ukrainienne. Une frappe russe sur la tour de télévision a tué cinq personnes en fin d'après-midi.

Des obus et des roquettes se sont abattus sur la ville de Kharkiv, notamment sur une base militaire où 70 soldats ukrainiens auraient été tués. Sur le front sud, l'armée russe affirme continuer sa progression.

Situer les grandes villes d'Ukraine (en anglais)

La Russie dénonce une "russophobie"

La Russie, elle, accuse les Occidentaux d'être "russophobes”. Leurs sanctions et la livraison d'armes à l'Ukraine ferme, selon elle, les canaux diplomatiques.

Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, estime que "le régime de Kiev est un exemple frappant du fait que si vous êtes loyal et inféodé à l'hégémonie de l'Occident contre la Russie, (...) vous pouvez violer les droits de l'homme et les libertés, tuer des gens, encourager les traditions et les coutumes néo-nazies. En échange de votre loyauté et de votre obéissance inconditionnelles, l'Occident dit civilisé fermera les yeux sur tout.”

"Une situation dramatique" se profile selon Olaf Scholz

Pour le chancelier allemand Olaf Scholz, les images qui nous parviennent d'Ukraine augurent d'une "situation dramatique” à venir alors que le pays, dit-il, se bat "pour sa survie”. Le chef du gouvernement allemand évoque de probables nouvelles sanctions de l'UE et du G7.

Séance au Parlement européen, à Bruxelles

200 soldats américains, sur les 7.000 promis en renfort en Europe par Joe Biden, sont arrivés en Bavière. Des troupes accueillies par le chef de cette région du sud de l'Allemagne, Markus Söder (CSU) en ces termes :

"Les Etats-Unis sont venus pour protéger et soutenir l'Otan sur son flanc est. La Bavière et l'Allemagne vous sont reconnaissantes d'être ici. Vous défendez la liberté et la paix du monde occidental.”

Image publiée par les autorités ukrainiennes qui montre l'attaque de la tour de télévision, dans le centre de Kiev

Appel à une aide d'urgence et enquête de la CPI

Depuis jeudi dernier, plus de 350 civils auraient été tués et, d'après l'Onu, plus de 660.000 personnes auraient déjà fui l'Ukraine. La Cour pénale internationale a par ailleurs annoncé ouvrir une enquête sur de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ukraine.

L'ONU demande d'urgence 1,7 milliard de dollars pour l'aide humanitaire à l'Ukraine.

Le chef de la diplomatie américaine réclame une exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies. La Grande-Bretagne affirme qu'une exclusion du Conseil de sécurité est aussi "sur la table”.