Situation humanitaire catastrophique au Soudan

Alors que les combats continuent autour d'eux, des millions d'habitants se retrouvent bloqués chez eux dans la banlieue nord de la capitale, Karthoum.

Privés d'eau, d'électricité et de nourriture dans une chaleur étouffante, ces habitants sont désespérés.

Pour leur venir en aide, un comité de quartier à Khartoum a lancé dimanche une collecte de nourriture et d'argent. En raison des combats, il n'y a pas non plus de marché et les aliments sont devenus très chers.

Quant aux fonctionnaires, ils sont sans salaires depuis mars.

Plus de la moitié des Soudanais dépendent de l'aide humanitaire

Les récents affrontements dans la région de Khartoum, touchent également Omdurman la banlieue nord de la capitale.

À côté de la violence, les résidents d'Omdurman font aussi face à une crise humanitaire. Une résidente témoigne.

"Tout le monde lutte pour survivre dans l'épuisement et dans la douleur. Que pouvons-nous faire ?", demande-t-elle.

Les combats sont particulièrement violents à Omdurman où de nombreux habitants sont pris au piège Image : Mostafa Saied/REUTERS

"Il n'y a pas d'éducation, pas de soins de santé et la plupart des hôpitaux sont fermés. Ce que nous demandons maintenant, c'est un cessez-le-feu pour mettre fin au conflit et des négociations entre les deux parties. Toutes les questions devraient être résolues par des négociations. Ce n'est que par la négociation que nous pourrons résoudre les causes de la crise", assure-t-elle.

Avant la guerre, un Soudanais sur trois souffrait déjà de la faim.

Aujourd'hui, plus de la moitié des 48 millions habitants ont besoin d'une aide humanitaire pour survivre, mais les ONG et l'ONU disent être privées d'accès aux habitants.

Les épidémies se multiplient

La situation sanitaire est également très précaire.

Des hôpitaux sont attaqués, le personnel médical a fui le pays, les médicaments et les vaccins manquent. Des épidémies de choléra et de rougeole ont déjà été signalées selon Dr. Dina Abdi, représentant de l'OMS pour le Soudan.

Les ONG telles que Médecins sans Frontières ou la Croix Rouge ont de grandes difficultés à prodiguer l'aide médicale nécessaire Image : AFP/Getty Images

"Les activités de lutte antivectorielle ont cessé et nous savons que la saison des pluies commence déjà et que les cas de paludisme, de dengue et de fièvre de la vallée du Rift vont se multiplier. Toutes ces maladies à transmission vectorielle sont endémiques", déclare le Dr. Dina Abdi.

La guerre au Soudan a fait plus de 4.000 morts selon diverses sources et plus de 3,5 millions de réfugiés.