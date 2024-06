Service militaire en Allemagne : inciter sans contraindre

Depuis que l'Allemagne a suspendu le service militaire obligatoire en 2011, la Bundeswehr manque de soldats et de personnel.

Elle emploie actuellement près de 180.000 militaires actifs, alors que Berlin a promis un effectif de 203.000 soldats d’ici 2031 et même 240.000 recrues permanentes à terme.

Le ministre de la Défense, le social-démocrate Boris Pistorius, n'a cessé de répéter que l’armée allemande devait enfin devenir "apte à la guerre".

Car la menace serait réelle. "En 2029, la Russie sera en mesure d'attaquer un pays de l'Otan" a déclaré le ministre hier, au moment d’annoncer son plan pour gonfler les rangs de la Bundeswehr.

"Il s'agit de sélectionner pour le service militaire ceux qui sont les plus en forme, les plus aptes et les plus motivés", a expliqué Boris Pistorius.

"Nous ne serions même pas en mesure de nous défendre en cas d'attaque demain, après-demain ou dans 3 ans. C'est une situation intenable", a déploré Boris Pistorius Image : Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Un questionnaire

Bien qu’il a par le passé qualifié la fin de la conscription obligatoire d’être "une erreur". Avec cette position, il se trouve cependant relativement isolé dans sa propre coalition.

Il a ainsi promis qu’il ne s’agit pas de revenir au service militaire obligatoire. En fait, la seule obligation consiste pour le moment en un questionnaire, que les jeunes hommes doivent remplir à leurs 18 ans. Pour les femmes, ce questionnaire est facultatif.

Il ou elles s’y déclarent prêt ou non sur le principe à effectuer un service militaire, qui durerait 6 mois avec une option de prolonger à 23 mois.

Berlin table sur quelque 400.000 questionnaires par an, dans lequel un quart des interrogés pourraient afficher leur motivation à rejoindre l’armée.

Selon les projections, la Bundeswehr espère susciter 40.000 candidatures par an. Ces personnes seront invitées à se présenter à un examen de sélection, c'est-à-dire à un examen d'aptitude physique et mentale.

L'idée de ce recensement est à la fois d'éveiller l'intérêt éventuel de jeunes et, pour l'armée, de sélectionner les plus aptes ou les plus motivés et de les convoquer pour un entretien Image : IMAGO/Panama Pictures

La logistique n’est pas encore au point

Actuellement, de l’aveu même du ministre, le niveau des infrastructures, donc les casernes, les instructeurs et les équipements, ne sont pas encore à la hauteur de ces ambitions de recrutement.

Pour atteindre l'objectif de 5000 conscrits supplémentaires par an, il faudrait, selon les estimations, environ 1,4 milliard d'euros.

Enfin, Boris Pistorius mise aussi sur davantage de réservistes, 200.000 en plus à terme. Pour cela, ceux qui ont effectué leur service militaire lorsqu’il était encore obligatoire vont notamment être contactés.

Selon Hans-Peter Bartels, spécialiste des questions de sécurité et ancien chargé de la défense au Bundestag, estime toutefois que le nouveau plan de recrutement ne "résout pas le problème"

Pour lui, "un questionnaire, en cas de doute, on le remplit de manière à ne plus être importuné. Ce n'est pas ce qui va changer la donne". En revanche, estime l’expert, c’est "maintenant que débute le débat politique et sociétal autour du concept de Boris Pistorius".

La Bundeswehr a également misé sur TikTok pour susciter des vocations parmi les jeunes avec de défis lancés par des soldats à des influenceurs Image : MDR

Les Allemands favorables au service militaire obligatoire

En été 2011, le service militaire obligatoire a été suspendu en Allemagne, mais pas aboli, puisqu’en cas de tension ou de défense, le service militaire obligatoire pourrait toutefois être réactivé. Aujourd'hui, la Bundeswehr est une armée de volontaires, au sein de laquelle les femmes sont également en service.

Enfin, si l'on demande aux Allemands si le pays a de nouveau besoin d'un service militaire obligatoire, l'opinion y est majoritairement favorable. Un récent sondage réalisé par l’institut YouGov à la demande de l’hebdomadaire Welt am Sonntag a révélé que 60% des personnes interrogées étaient favorables à un service militaire obligatoire.