Eco Afrique

Sensibiliser à la pêche durable en Tunisie

La surpêche est un problème de plus en plus préoccupant le long du littoral tunisien. Elle est due avant tout aux chalutiers dont les filets capturent des requins, des raies et d’autres espèces menacées. Le projet Med Bycatch vise à encourager des pratiques de pêche plus durables.