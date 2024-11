Les thèmes de la campagne électorale au Sénégal

Au Sénégal, la campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain se déroule dans un contexte difficile de sortie de crise politique et sociale. Ceci oblige les candidats à se positionner sur un grand nombre de sujets, comme la migration, le chômage des jeunes ou l'indépendance énergétique.

Aller au-devant des électeurs

Plus la date du scrutin approche, plus les candidats aux législatives anticipées du 17 novembre multiplient les visites de proximité et les caravanes. Ils battent campagne sur tous les sujets liés au développement économique et aux droits humains, comme l'explique le leader du mouvement politique Action Citoyenne pour un Terroir Émergent et maire de la commune de Ngayokhème, Demba Diouf. Il est aussi membre de la coalition Pastef les Patriotes du Premier ministre Ousmane Sonko :

"La lutte contre l'émigration irrégulière, l'électrification, la question du chômage des jeunes... Je pense que toutes ces questions méritent une attention particulière. Maintenant, il s'agira de bien former cette jeunesse, de la conscientiser pour qu'elle puisse rester ici et travailler", déclare-t-il à la DW

Jeunes et libre-circulation

De son côté, la Grande Coalition Républicaine (GCR), se bat déjà pour la formation des jeunes et contre la migration irrégulière, déclare Dieynaba Ka. La coordonnatrice nationale de la GCR, mouvement politique de l'opposition qui soutient la candidature de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, suggère le libre accès des Sénégalais à l'Europe et au reste du monde grâce à un visa sous forme bracelet électronique.

"Notre ambition est de susciter la délocalisation des industries vers le Sénégal, explique Dieynaba Ka. Notre ambition est de former des jeunes dans une certification aux normes internationales pour que ces jeunes puissent aussi travailler ailleurs dans le monde. Par ailleurs, nous pensons qu'il est grand temps que l'Europe, que le monde ouvre ses portes à l'Afrique, que le visa puisse même être un visa bracelet électronique qui puisse couvrir la période de présence dans le pays."

L'énergie intéresse

L'énergie fait aussi partie des grands thèmes de cette campagne électorale. C'est même le moteur de tout développement économique, estime le professeur Mamadou Yaya Ly de la coalition And Bessal Sénégal (ABS). Cette coalition fait, elle aussi, de l'emploi des jeunes, sa priorité. Sa recette : une bonne gestion des ressources énergétiques.

"C'est une bouffée d'air pour le Sénégal si ces pétrole et gaz sont bien gérés, et si on en épargne pour les générations futures. Maintenant, tout ceci pourrait nous éviter de nous endetter et pourrait permettre à notre Etat d'investir dans un secteur privé fort, de créer des infrastructures, de développer le pays."

Notons enfin que la question de la décentralisation est largement abordée par la quasi-totalité des candidats aux législatives avec une position commune : elle est, selon, l'ultime solution à la paupérisation et à la forte concentration des entreprises et industries dans les grandes villes du Sénégal.