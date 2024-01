Au Sénégal, peu de candidates visent le pouvoir exécutif

Parmi les six femmes qui souhaitent briguer le poste de président de la République en 2024, une a déjà occupé le poste de Premier ministre : Aminata Touré, dite Mimi, a été chef du gouvernement sous Macky Sall et Aïssatou Mbodj, dite Aïda a été plusieurs fois ministres sous Abdoulaye Wade.

Les femmes sont de plus en plus représentées au sein du Parlement sénégalais grâce à la politique de la parité. Image : Carmen Abd Ali/AFP/Getty Images

A ces deux figures féminines les plus connues de l'échiquier politique sénégalais, s'ajoute Amsatou Sow Sidibé, première femme candidate à l'élection présidentielle en 2012. Mais, selon l'analyste politique, Alassane Samba Diop directeur du groupe E-media Invest, ces candidates auront du mal à rassembler, voire à créer la surprise.

"Absolument, ce sont des femmes qui n'ont pas d'appareil politique. Pour gagner une élection en Afrique, surtout au Sénégal, il faut souvent s'adosser à un appareil politique. Mimi Touré, ancienn Premier ministre, était membre du parti au pouvoir, Amsatou Sow Sidibé est issue de la société civile et Mme Aida Bodji a été Premier ministre d'Abdoulaye Wade. Toutes ces dames sont issues de partis politiques et non d'appareil politique."

Les femmes s'impliquent davantage

Pourtant, au Sénégal, ces femmes et bien d'autres, incarnent un véritable leadership. Des femmes qui par leur niveau intellectuel peuvent prétendre diriger le pays malgré des pesanteurs socioculturelles qui ont souvent relégué la femme sénégalaise au second plan, nous explique la députée Adji Mbergane Kanouté, vice-présidente du groupe de la majorité présidentielle au parlement.

"Il y a eu beaucoup d'avancées sous Macky Sall et sous Abdoulaye Wade qui ont nommé des femmes Premier ministre et à d'autres postes de hautes responsabilités. Il faut maintenant consolider ces acquis et pour arriver franchement à élire une femme présidente de la République, il nous faudrait plus de solidarité entre les femmes parce que les hommes ne nous facilitent pas la tâche", regrette Adji Mbergane Kanouté.

Faire preuve de solidarité entre femmes pour donner plus de chance aux candidatures féminines, c'est d'ailleurs l'un des thèmes qui sera au centre de la campagne électorale pour les six candidates dont les dossiers ont été déposés au Conseil constitutionnel pour validation.

La plus haute instance juridique du pays doit rendre publique le 20 janvier la liste des candidatures jugées recevables. Quant à la campagne en vue du scrutin présidentiel du 25 février, elle démarra le 5 février.

En attendant, d'autres candidates comme Dr Rose Wardini, Assome Aminata Diatta et Anta Babacar Ngom s'apprêtent aussi à se lancer dans la conquête du palais présidentiel.