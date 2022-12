Sénégal : baisse du prix des loyers et des denrées alimentaires

Le riz, le sucre, le lait, l’huile de palme, les produits horticoles, la viande, les intrants agricoles, le fer à béton, le loyer, les frais d’inscription scolaire sont, entre autres, les produits et services concernés par ces mesures urgentes prises par le président Macky Sall pour lutter contre la vie chère au Sénégal :

"Voilà les 11 mesures qui sont des décisions qui vont se traduire en 55 mesures entraînant des baisses immédiates, jusqu’à lundi, sur les prix des produits et services de consommation courante. Et, en 112 mesures d’accompagnement destinées à renforcer la politique de la souveraineté alimentaire", a, en substance, déclaré le président sénégalais, sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).

La population prudente

Aussitôt annoncées, ces mesures alimentent déjà les débats dans les rues et marchés à Dakar, Keur Massar et Tivaouane Peulh. Pour la plupart des Dakarois, ces mesures viennent à point nommé même s’ils doutent de leur efficacité : "Ah, oui, je suis content de ces nouvelles mesures ! S’ils les appliquent, je serai content. S’ils ne les appliquent pas, je ne serai pas content. Mais il faut toujours se méfier des politiciens. S’ils appliquent ces mesures, nous serons tous contents. Dans le cas contraire, la vie est chère. Sans blague, c’est cher !", déclare Aladji Mbaye, boucher au marché de Keur Massar.

Des pêcheurs à Dakar

"Bien sûr ! Ils peuvent le faire. C’est l’État ! S’il s’agit de l’État, il peut tout faire. Dans la vie, il faut toujours être optimiste au lieu d’être pessimiste", affirme de son côté, une vendeuse de légumes à Dakar.

"Je ne sais pas si tous les propriétaires vont vouloir ajuster ou diminuer par rapport à ce qu’il a dit. Du moment où c’est réglementé, il n’y a pas de problème. Mais si ce n’est pas réglementé, ce sera de l’anarchie," soutient Fatou, propriétaire de maison à Dakar.

Concernant les mesures prises pour diminuer le coût des loyers et alléger les conditions d’accès au bail à usage d’habitation, des locataires doutent de leur application par les propriétaires.

Mauvaise stratégie

Pour l’économiste et ancien enseignant chercheur à l’université Cheik Anta Diop de Dakar, Souleymane Kéita, le président Macky Sall a toujours manifesté depuis son accession au pouvoir en 2012, sa volonté de baisser le loyer par ces mêmes mesures mais sans jamais y parvenir.

Les explications de Robert Adé

Selon lui, ce sont "des mesures structurelles qui doivent être prises et non des mesures conjoncturelles. Une telle mesure, aujourd’hui, c’est vrai, aura des effets à court terme. Deux, trois ou quatre mois, et six mois, on va retourner à la même situation. Il y a toujours des gens qui voudraient des solutions de sortie pour que ces mesures ne soient pas effectives. Pas forcément de la part de l’État mais de la part des propriétaires qui sont en grande partie dans le secteur informel."

Le président Macky Sall a annoncé d’autres mesures dans les semaines à venir. Le secteur de la santé par exemple va donner, fin novembre prochain, une nouvelle tarification des prestations sanitaires. Macky Sallprévoit également une subvention estimée à 450 milliards de francs CFA pour le secteur de l’énergie en 2023.