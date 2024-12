Les jeunes Allemands peu intéressés par la politique

Selon un sondage, la plupart d'entre eux voient trop d'obstacles et pensent que les acteurs politiques ne prennent pas leurs inquiétudes au sérieux.

Une grande majorité de jeunes vivant en Allemagne ne croient pas que l'engagement en politique puisse changer quoi que ce soit, selon une enquête publiée la semaine dernière.

La fondation qui a commandé le rapport a déclaré que les hommes politiques ne faisaient pas assez d'efforts pour atteindre les jeunes.

Ce sondage est rendu public alors que l'Allemagne se dirige vers des législatives anticipées en février, après l'effondrement de la coalition gouvernementale.

Ce que disent les chiffres

Dans ce sondage réalisé pour la fondation allemande Bertelsmann auprès de 2 500 jeunes représentatifs âgés de 16 à 30 ans, 38 % d'entre eux ont exprimé leur méfiance à l'égard de la politique, tandis qu'un tiers d'entre eux ont partiellement exprimé le même sentiment.

Environ 40 % d'entre eux pensent que les conditions sociales ne peuvent pas être modifiées et près d'un sur deux se sent souvent dépassé par les problèmes du monde.

Près de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que les jeunes n'avaient pas suffisamment d'occasions de participer à la vie politique, au-delà du vote aux élections. Beaucoup estiment qu'il y a trop d'obstacles qui les empêchent de s'impliquer.

Moins d'une personne sur dix estime que les partis politiques sont ouverts aux idées des jeunes. Seuls 8 % ont déclaré que la classe politique prend les préoccupations des jeunes au sérieux.

Les jeunes interrogées ne rejettent toutefois pas la démocratie qui pour eux est la meilleure forme de gouvernance Image : Jürgen Held/Global Travel Images/picture alliance

Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation ?

Malgré l'ampleur du désenchantement à l'égard des partis politiques, la fondation - qui cherche à promouvoir le changement social en encourageant l'engagement civil - a déclaré que le manque d'engagement des jeunes n'était pas dû à un rejet de la démocratie.

Parmi les personnes interrogées, 61 % ont déclaré que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement possible, malgré ses faiblesses.

Toutefois, près de la moitié d'entre eux se déclarent insatisfaits du fonctionnement de la démocratie en Allemagne, une proportion plus élevée à l'est qu'à l'ouest.

"Les jeunes seraient plus actifs politiquement s'ils savaient que leurs efforts ont un impact et que leurs arguments sont entendus", a déclaré Regina von Görtz, experte de la fondation en matière de jeunesse et de démocratie.

"Ce serait leur plus grande motivation. C'est pourquoi les hommes politiques doivent s'efforcer davantage qu'auparavant d'atteindre les jeunes, d'apprécier leurs opinions et de les impliquer dans les décisions."

Les questions qui intéressent particulièrement les jeunes sont la paix, la santé mentale, l'éducation et l'inflation.