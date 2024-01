L'UNRWA craint de devoir suspendre son aide aux Palestiniens

L'Allemagne fait partie des Etats qui ont décidé de suspendre leur financement de l'UNRWA – l'agence de l'Onu en charge d'aider les Palestiniens.

En cause : des accusations faisant état de la participation de certains employés de l'UNRWA à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier. Une affaire qui pourrait remettre en cause le fonctionnement même de l'agence de l'Onu pour les Palestiniens.

Incendie d'un centre de formation de l'UNRWA à Khan Younès Image : Ramez Habboub/AP Photo/picture alliance

De grosses pertes de financement pour l'UNRWA

L'Office pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) risque de devoir mettre fin à son aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Plusieurs Etats occidentaux, parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont en effet annoncé la suspension de leur financement à l'agence onusienne.

Les gouvernements suspendent la reprise de leur soutien à l'UNRWA aux résultats de l'enquête en cours contre plusieurs de ses agents qui auraient participé à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le 7 octobre 2023.

Christopher Gunnes, ancien porte-parole en chef de l'UNRWA, dénonce, au micro de la DW, une mesure "disproportionnée et punitive" en forme de sanctions qui vont toucher l'ensemble des civils palestiniens bénéficiaires des projets de l'UNRWA :

"Cela est une punition pour les femmes qui viennent dans les abris de l'UNRWA, pour pouvoir alimenter leurs nourrissons, mais aussi pour les malades, pour les personnes âgées, les mourants, les blessés", déplore-t-il.

"Tolérance zéro de l'Onu"

Selon Christopher Gunnes, l'agence onusienne avait déjà suspendu le personnel concerné, dès les premiers soupçons, en vertu de sa politique de tolérance zéro envers les violations de la neutralité requise par l'Onu.

"Et puis, soyons clair, poursuit Christopher Gunner : les accusations concernent douze brebis galeuses parmi 13.000 membres que comptent les équipes de l'agence à Gaza. La plupart des agents travaillent sans relâche. 152 ont même sacrifié leur vie."

L'UNRWA compte sur les Etats du Golfe pour maintenir ses finances à flots Image : Salim Matramkot/AFP/Getty Images

Les objectifs de l'UNRWA

Créée en 1949, juste après la guerre israélo-arabe de 1948, l'UNRWA avait pour objectif de venir en aide aux plus de 700.000 Palestiniens contraints de fuir. Au cœur de son action : garantir l'éducation, l'accès aux soins et à des services sociaux aux Palestiniens déplacés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi qu'aux réfugiés en Jordanie, en Syrie, au Liban.

Rien que la suspension du financement allemand constitue une perte de plus de 200 millions d'euros par an pour l'agence.

Berlin assure toutefois que l'Allemagne "n'abandonnera" pas les civils palestiniens.

Quant à Christopher Gunnes, il espère que les pays membres de la Ligue arabe - et notamment les Etats pétroliers du Golfe - aideront à combler ce déficit pour que l'UNRWA puisse maintenir son aide à ceux qui en ont besoin.