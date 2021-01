Sauve qui peut : Trump de plus en plus isolé

"Ce qui s'est passé au Capitole était la conséquence directe de l'empoisonnement des esprits par Donald Trump avec ses mensonges et ses escroqueries." Ce sont les mots de John Kelly, l'ancien chef de cabinet du président américain et l'un des anciens généraux les plus respectés de l'armée dans une interview à CNN. Ce n'est pas la première fois qu'il fustige son ancien patron, mais jamais John Kelly n'était allé aussi loin dans la virulence.

25ème amendement

Comme une partie des démocrates, il se dit même favorable au 25ème amendement, qui permet de destituer un président s'il est jugé inapte à exercer sa fonction, par exemple pour des raisons mentales. Selon des médias américains, le secrétaire d'Etat Mike Pompeo et le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin, auraient également discuté de l'opportunité du 25ème amendement. Mais à un peu plus de 10 jours de l'investiture de Joe Biden, ce scénario semble plus qu'improbable et semble avait tout révéler de la posture symbolique.

Depuis les événements du Capitole, nombre d'anciens ou d'actuels collaborateurs de Donald Trump cherchent ainsi à prendre leurs distances avec le milliardaire. "Je ne peux pas rester" a dit Mick Mulvaney, qui a marché aux côtés de Trump pendant la procédure d'impeachment et l'affaire de l'Ukraine. Stephanie Grisham, la porte-parole de Melanie Trump, a claqué la porte, tout comme plusieurs haut-responsables du Conseil de sécurité nationale.

Et si les manifestants avaient été du mouvement Black Lives Matter ? se demandent beaucoup de commentateurs, face à l'absence de réponse des forces de l'ordre.

Rupture avec les élus républicains

Et puis, deux ministres ont donné leur démission, dont celle des Transports, qui n'est autre que la femme du leader républicain au Sénat Mitch McConnel. Ce dernier, après avoir pratiqué le silence face aux travers de Donald Trump et avalé des couleuvres pendant quatre ans s'est livré à un discours sans précédent dans les heures qui ont suivi l'intrusion du Congrès. Pendant la séance de confirmation des résultats de la présidentielle, il a affirmé que suivre Donald Trump dans son déni de reconnaître la victoire de Joe Biden "abimerait la république pour toujours".

Trop tard, répondent bon nombre de commentateurs. Abandonner son capitaine à quelques jours du naufrage ne serait qu'une tentative ultime de laver son honneur d'une présidence chaotique tout au long de laquelle, il faut le rappeler pour mettre l'actualité en perspective, plusieurs dizaines de membres du gouvernement et de proches conseillers de Donald Trump avaient déjà quitté le navire.