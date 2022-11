Sarpei : "le Ghana est plein de surprises"

Qualifiés pour la quatrième fois de son histoire à la Coupe du monde après avoir sorti le Nigeria aux barrages grâce à un match nul 1-1 en mars dernier à Abuja, les Black Stars sont tombés dans une poule H plutôt homogène, en compagnie du Portugal, de la Corée du Sud et de l'Uruguay.

Pour l'ancien international Hans Sarpei, cette équipe du Ghana a un coup à jouer, à condition de rapidement faire preuve de cohésion d'équipe :

"Nous, le Ghana, nous sommes plein de surprises. Nous avons une équipe qui peut faire mal à n'importe qui, mais si nous ne jouons pas tous ensemble, tout le monde peut nous battre. Nous ne savons pas exactement où le Ghana en est, actuellement", estime l'ancien latéral.

Hans Sarpei a notamment passé six saisons du côté du VfL Wolfsburg

"En 2010, nous étions rôdés, avec des joueurs qui jouaient ensemble depuis des années. Là, ce n'est pas le cas, et les joueurs actuels vont devoir vite trouver la formule magique. Mais j'ai confiance en notre sélectionneur, Otto Addo, et je pense que nous pouvons passer la phase de groupes."

Ne pas se cacher face à l'adversaire

Passé par Wolfsburg, le Bayer Leverkusen ou encore Schalke 04, Hans Sarpei estime que les Black Stars ont un coup à jouer. Après tout, le Ghana sera porté par les frères Ayew, André et Jordan, mais aussi par les milieux de terrain Thomas Partey et Mohammed Kudus. Des gages de qualité, selon Sarpei :

"Nous n'avons pas à nous cacher devant qui ce soit. Si les joueurs arrivent à jouer ensemble, ils peuvent battre n'importe qui. La mission d'Otto Addo sera de trouver le bon équilibre tactique pour trouver la faille chez l'adversaire. Et je pense que c'est ce qu'on va voir."

Otto Addo est à la tête des Black Stars depuis février 2022

La défense, le point faible ?

Si devant, le Ghana n'a pas à rougir de la qualité de ses joueurs, le danger viendra peut-être de derrière. Là encore parce que l'équipe ne se connaît pas très bien et a eu une préparation relativement courte. Mais pour Hans Sarpei, le salut de cette équipe passera par le collectif :

"Notre faiblesse, c'est la défense, je dirais. Elle n'est pas rôdée, et en plus, nous avons perdu notre gardien titulaire. Mais même si la défense et le gardien peuvent être vus comme notre point faible, je suis convaincu que l'on peut s'en sortir si toute l'équipe travaille ensemble."

Le Ghana débutera la compétition le 24 novembre prochain face au Portugal. Mais la rencontre que tout le monde attend aura lieu le 2 décembre prochain, face à l'Uruguay, qui l'avait privé de demi-finale en 2010.