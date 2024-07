Togo : un forum pour innover dans le secteur pharmaceutique

Ce samedi 6 juillet prend fin la 23e édition du Forum pharmaceutique international dont les travaux ont démarré le mercredi 03 juillet dans la capitale togolaise Lomé. Il y a été question d'accès universel aux soins mais aussi d'innovation et d'industrialisation dans le domaine pharmaceutique, notamment pour la fabrication de médicaments en Afrique.Un continent qui cherche à améliorer sa production dans ce secteur. Le thème principal de la rencontre : "l'accès universel aux soins, enjeux et perspectives pour le secteur pharmaceutique".

Dans une interview qu'il a accordé à la DW, le professeur Aboudoulatif Diallo, vice-doyen chargé de la filière pharmacie à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé et par ailleurs président du comité scientifique du Forum pharmaceutique international, explique que ce Forum est une rencontre entre les pharmaciens et d'autres acteurs de la santé, "histoire de réfléchir sur les enjeux qui touchent le domaine pharmaceutique". Il s'agit donc d'une rencontre d'échange et de partage d'acteurs d'un secteur pharmaceutique qui est très dynamique et qui cherche à innover.

Être pharmacien aujourd'hui

Pour être pharmacien aujourd'hui, le professeur Aboudoulatif Diallo précise qu'il faut entre six et sept ans d'études .Et après cela, "il y a également des formations post-doctorales, c'est à dire des formations un peu plus pointues où le pharmacien va se spécialiser dans un domaine donné".

Face à un monde en pleine mutation, le Forum se penche donc aussi sur la question de l'extension des missions du pharmacien.

Selon le professeur Aboudoulatif Diallo, "le pharmacien d'Afrique doit être un pharmacien un peu plus impliqué dans le domaine de la santé publique.Il doit être un acteur à plein temps dans la santé publique" car en Afrique, "beaucoup de malades viennent encore à l'officine, ils viennent d'abord voir leur pharmacien et c'est lui qui réorganise les choses en les envoyant soit vers les médecins, soit vers d'autres structures". Selon l'expert, "c'est pour cela que le pharmacien doit être un acteur de santé publique".

"Le secteur pharmaceutique est un secteur très dynamique" To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

S'inspirer de ce qui se fait déjà ailleurs

Alors que l'Afrique ne produit que 3 % des médicaments consommés sur le continent, l'un des objectifs du FPI concerne l'industrialisation du continent dans le secteur pharmaceutique.

"Pour cela, nous avons par exemple invité les pays maghrébins qui ont assez évolué dans ce domaine de l'industrialisation", précise le professeur Aboudoulatif Diallo, qui donne l'exemple du Maroc invité durant le forum à partager son expérience avec les participants notamment de l'Afrique subsaharienne, "pour voir comment booster la production pharmaceutique dans ces pays".

Le professeur Aboudoulatif Diallo, qui est aussi vice-doyen d'une faculté de médecine et de pharmacie, explique également que de plus en plus d'éfforts sont fait pour voir dans quelle mesure on peut orienter la formation des étudiants vers la production pharmaceutique, vers la recherche.

En ce qui concerne l'accès universel aux soins, dans le domaine pharmaceutique, le professeur explique que le Togo, par exemple, a souscrit à une assurance maladie universelle depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, pour pouvoir faciliter l'orientation des populations vers les centres de santé, un processus dans lequel les phamarciens jouent également un rôle important.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écoutez les précisions du professeur Aboudoulatif Diallo.