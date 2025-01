Covid-19 : cinq après, le virus circule toujours

Cinq après son début, la Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée mondiale, mais le virus circule encore et continue à faire des victimes.

Il y a cinq ans, à Wuhan, en Chine, un groupe de personnes est tombé malade après avoir été infecté par un virus jusqu'alors inconnu. Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait le premier décès dû à ce qui sera par la suite appelé la Covid-19, un virus qui deviendra une pandémie.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les pays membres avaient signalé plus de 7 millions de décès dus à la Covid-19, mais on estime que le nombre réel de morts est au moins trois fois plus élevé.

Un virus reste présent

Toux, essoufflement ou sensation d'oppression dans la poitrine, maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte brutale de l'odorat sans obstruction nasale, disparition totale du goût, diarrhée... Ce sont quelques signes de la Covid-19.

Même si, grâce aux vaccins, l'humanité est désormais immunisée, le virus est toutefois toujours présent. Il est certes moins mortel qu'au début de la pandémie et ne figure plus en tête de liste des principales causes de décès, mais les experts l'assurent : il évolue et les scientifiques continuent de le suivre de près, d'autant plus qu'il a connu des mutations.

Actuellement, ce sont des sous-variants d'Omicron, qui a entraîné une augmentation considérable du nombre de malades au plus fort de la pandémie, qui circuleraient.

Le port du masque était recommandé pour lutter contre la propagation du virus Image : Andy Wong/AP/picture alliance

En 2021 déjà, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mettait en garde contre ce variant."Omicron se propage à une vitesse que nous n'avons jamais connue avec les variants précédents", avait-il dit.

Le mystère persiste autour de l'origine du virus

Récemment, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de nouveau appelé Pékin à partager les données visant à comprendre les origines de la Covid-19, dont les premiers cas ont été détectés dans le centre de la Chine.

Pour la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, la Chine a fait ce qu'il fallait.

Selon elle, la Chine a "partagé le plus grand nombre de données et de résultats de recherche, et a apporté la plus grande contribution à la recherche mondiale sur l'origine du virus". Pour Pékin, les travaux visant à retracer les origines du coronavirus devraient être menés dans d'autres pays.

En ce qui concerne la prise en charge des malades et la prévention, des avancées notables ont été réalisées. Moins d'un an après l'identification du virus, les autorités sanitaires ont autorisé la mise sur le marché de vaccins.

La vaccination contre la Covid-19 a permis de réduction de la propagation du virus Image : Nick Potts/PA Wire/empics/picture alliance

Selon l'OMS, plus de 13 milliards de doses de vaccins Covid-19 ont été administrées dans le monde depuis 2021, en dépit des difficultés d'accès pour les pays en développement ou des débats autour de leur efficacité. Des efforts sont actuellement déployés pour mettre au point des vaccins de nouvelle génération, tels que des vaccins par voie nasale.

Il y a aussi la forme longue de la Covid, dont on ne connaît toujours pas très bien la cause, ce qui ne facilite pas la recherche de traitements.

La forme longue de la Covid-19

Il faut parfois plusieurs semaines pour se remettre d'une crise de Covid-19, mais certaines personnes développent des problèmes plus persistants. Les symptômes qui durent au moins trois mois, parfois des années, comprennent la fatigue, des troubles cognitifs, des douleurs ou encore des problèmes cardiovasculaires.

Pour l'heure, on ignore pourquoi seules certaines personnes sont atteintes d'une forme longue de la Covid. La maladie peut survenir même après un cas bénin et à tout âge. Des études montrent que la vaccination peut réduire le risque.

On ne sait pas non plus très bien ce qui cause la Covid longue, ce qui complique la recherche de traitements.