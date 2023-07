Vague de chaleur, comment se protéger?

Les défenseurs de l'environnement ne cessent d'alerter sur les conséquences du réchauffement climatique. Les journées très chaudes et les vagues de chaleur se multiplient dans presque toutes les régions du monde. Une hausse des températures à laquelle la ville d'Agadez au Niger n'échappe pas. La ville, située dans le nord du pays, est en proie à des températures extrêmes. Le thermomètre serait même monté jusqu'à 47° Celcius ces derniers jours. Une hausse de température qui a un impact sur la santé.

Avant de parler de l'effet de la chaleur sur l'organisme, il faut savoir comment ce dernier fonctionne en termes de régulation. On le sait, la température corporelle est de 37 °C. Une température que le corps essaie continuellement de conserver de manière constante.

Lorsque le corps accumule de la chaleur, il peut se retrouver en hyperthermie. La température s'élève alors au-dessus de la normale de 37 ° Celsius, au-delà de 41,5°, des organes du corps comme le cerveau peuvent être affectés.

Un impact sur la santé

Selon les spécialistes, il existe deux types de coups de chaleur : celle dite environnementale, qui se produit lors d'une vague de chaleur exceptionnelle et concerne surtout les personnes âgées, et le coup de chaleur dit d'exercice qui touche plus les jeunes, et survient lors d'épreuves physiques pendant de fortes chaleurs.

Quand le corps est exposé à une chaleur trop élevée, il devient surmené et si l'exposition dure trop longtemps, cela peut entraîner la déshydratation, l'épuisement, les coups de chaleur ou insolation et bien d'autres malaises graves... cela peut même aller jusqu'au décès.

Déshydratation et stress thermique entraînent une baisse de l'état de santé général et également une augmentation de l'irritabilité, une perte de concentration et de la capacité d'accomplir des tâches mentales et physiques.

"Il faut boire régulièrement de l'eau"

Des précautions à prendre

Pour éviter les désagréments pendant une vage de chaleur, il est recommandé de boire régulièrement de l'eau, pour éviter la déshydratation. Bien boire, mais aussi manger en quantité suffisante pour apporter les sels minéraux nécessaires à l'organisme et aussi pour avoir de l'énergie.

Eviter les efforts physiques, mais aussi mouiller son corps avec, par exemple, un linge ou un gant humide sur le visage, les bras, le cou et se ventiler autant que possible pour abaisser la température corporelle.

Il est aussi important d'éviter de s'exposer au soleil, de maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour quand il fait très chaud et en aérant la nuit quand les températures redescendent.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter les conseils du docteur Rudy Arnaud Nana, spécialiste de médecine interne et de santé publique.