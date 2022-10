Afrique

L'art-thérapie dans les hôpitaux de Lagos

Kunle Adewale utilise l'art-thérapie dans les hôpitaux de Lagos. Il utilise la musique, la peinture et la danse pour traiter les troubles psychologiques et améliorer la santé mentale. Il est convaincu que l'expression créative peut favoriser la guérison et le bien-être.