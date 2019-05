Sans Brexit, exit Theresa May

Qui sont ceux qui s'attaquent à la Loi fondamentale allemande ? // La montée des partis anti-Brexit au Royaume-Uni

La Grundgesetz, la loi fondamentale allemande, a 70 ans cette semaine. Mais ce texte affirmant les valeurs fondamentales de la République allemande est de plus en plus sous pression. Les extrémistes de tous bords sont de plus en plus nombreux. Dans la seconde partie de ce magazine, rendez-vous au Royaume-Uni, où les partis contre le Brexit rencontrent parfois du succès.