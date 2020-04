Samuel Eto'o au secours des plus vulnérables au Cameroun

Avec plus de 857 cas confirmés dont 28 dans les 24 dernières heures, le Cameroun fait partie des pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

Selon le dernier bilan, le pays déplore 17 morts dont 5 pour la seule journée de mercredi (15.04.2020)

Cette situation a interpellé l'ancien buteur du FC Barcelone.

Kits de protection

La fondation de Samuel Eto'o et des entreprises camerounaises vont financer 50.000 kits de protection contre le coronavirus. Ces kits sont prévus pour les foyers des plus vulnérables de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bauer. Ils sont constitués de denrées alimentaires, de savons ainsi que d'eau potable.



1000 joueurs de 44 clubs camerounais doivent aussi en bénéficier.



Ce geste de solidarité rappelle ceux il y a quelques jours d'autres légendes du football africain. L'Ivoirien Didier Drogba en Côte d'Ivoire, Sadio Mané au Sénégal, ou encore Seydou Keita avaient fait de même auprès de leurs compatriotes en difficultés.



Cyclisme : le Tour de France repartira

C'est désormais officiel : l'édition 2020 du Tour de France se déroulera du 29 août au 20 septembre. Prévue initialement du 27 juin au 19 juillet, ce grand rendez-vous du cyclisme a été reporté en raison de la pandémie.

Le parcours initialement prévu restera le même : 3 470 km entre Nice et Paris, dans le Sud de la France essentiellement, en passant aussi par l'Est du pays.