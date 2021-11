Crise climatique : Saint-Louis s'enfonce dans la mer

Des maisons entières emportées

En 2003, le fleuve Sénégal menaçait de déborder. Les autorités ont alors creusé une brèche à travers la Langue de Barbarie. Ainsi, l'eau devait s'écouler de l'embouchure et épargner Saint-Louis. Mais l'eau a coulé dans les deux sens et a détruit la côte. Un énorme gouffre s'est formé. 800 mètres de plage de Guet Ndar et plusieurs villages ont été emportés par les flots.