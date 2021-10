Sévère réquisitoire contre Facebook devant le Congrès

Frances Haugen avait rejoint Facebook en 2019 avant de démissionner en mai dernier.

Ce mardi (05.10.2021), devant le Congrès, Frances Haugen est allée dire sa part de vérité sur les pratiques du géant des réseaux sociaux.

"Presque personne en dehors de Facebook ne sait ce qui se passe à l’intérieur. Les dirigeants de la compagnie cachent des informations vitales au public", a-t-elle d'emblée indiqué.

Elle a notamment accusé l'entreprise de privilégier les profits au détriment de la sécurité et du bien-être des populations.

Elle a aussi dénoncé les méthodes qui poussent les adolescents à utiliser Instagram à haute dose, au point de sombrer parfois dans la dépendance. "

"Je suis ici aujourd’hui parce que les produits de Facebook nuisent aux enfants, alimentent la division et affaiblissent notre démocratie" a affirmé la jeune informaticienne de 37 ans.

Pour Frances Haugen, "Facebook sait que les parents de nos jours, parce qu’ils n'ont pas vécu ces choses, qu'ils n'ont jamais vécu cette expérience de dépendance à un élément de technologie, donnent de mauvais conseils à leurs enfants. Et les enfants expriment des sentiments de solitude et luttent contre ces choses parce qu'ils ne peuvent même pas obtenir le soutien de leurs propres parents. Je ne comprends pas comment Facebook peut savoir toutes ces choses et ne pas en référer à quelqu'un comme le Congrès pour obtenir de l'aide. "

Frances Haugen, l'informaticienne qui dénonce le fonctionnement de Facebook

Promotion de la haine

Autre grief à l'encontre de Facebook : la promotion des contenus haineux, souvent les plus à même de retenir l'attention du public. Frances Haugen accuse l'entreprise de gagner de l'argent grâce aux publicités, liés à ces contenus haineux.

Elle indique ainsi que pendant l’élection présidentielle américaine, Facebook a supprimé les dispositifs destinés à limiter les discours de haine. Pour elle, cette décision a joué un rôle crucial dans l’attaque du Capitole, le 6 janvier dernier.

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook

Mark Zuckerberg seul maître

Egalement dans son viseur, Mark Zuckerberg, le patron de l'entreprise.

"Mark occupe un rôle tout à fait unique dans l’entreprise, il détient plus de 55% de toutes les actions avec droit de vote pour Facebook. Il n'y a pas d'entreprise aussi puissante qui soit contrôlée de manière aussi unilatérale. En fin de compte, l’unique responsable, c’est Mark. Il n’y a personne, actuellement, qui lui demande des comptes", estime la jeune informaticienne.

Un nouveau régulateur

Pour la jeune informaticienne devenue lanceuse d'alerte, il faut imposer aux réseaux sociaux davantage de transparence et de partage d'information avec l'aide d'un nouveau régulateur. Elle a ainsi comparé les réseaux sociaux aux fabricants de cigarettes.

"Lorsqu’on a réalisé que les entreprises de tabac cachaient les méfaits qu’elles causaient, le gouvernement a agi. Lorsque nous avons compris que les voitures étaient plus sûres avec les ceintures de sécurité, le gouvernement a agi. Et aujourd’hui, le gouvernement doit agir", prévient Frances Haugen.

Les réseaux sociaux ont bouleversé la vie de millions de personnes

"Vous êtes une héroïne du XXIe siècle qui avez averti notre pays des dangers que courent notre jeunesse et notre démocratie", a salué pour sa part, le sénateur démocrate Ed Markey pour qui, la nation sera reconnaissante à Frances Haugen.

Réagissant à toutes ces critiques, un porte-parole de Facebook a estimé sur Twitter que, Frances Haugen n'avait "pas travaillé sur la protection des enfants chez Facebook ou sur Instagram" et n'avait donc pas de connaissance directe de ces sujets.

L'audition de Frances Haugen intervenait au lendemain d'une panne gigantesque, sans précédent, qui a mis hors service les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que les messageries WhatsApp et Messenger.

