"Africa Roundtable", une rencontre pour parler de "transition verte juste"

L'objectif de cette troisième édition de la table ronde africaine "Africa Roundtable", qui se tient à Dakar au Sénégal jusqu'au 2 décembre, est d'échanger en vue de construire des économies résilientes et durables, capables de mener à une transition écologique réussie. Ce qui explique dailleurs le thème des discussions : "L'Europe et l'Afrique, ensemble pour une transition verte juste ".

Malgré les engagements financiers historiques pris, en termes de dommages et pertes, la COP27 qui sest tenue en Egypte a laissé aux yeux de nombreux observateurs le sentiment que les vraies questions concernant l'Afrique n'ont pas trouvé de réponse.

Au coeur du débat : comment concilier l'action climatique et la croissance économique ou encore la sécurité alimentaire ?

Quelles réformes mener et comment relever ces défis ? Ces questions sont au menu des discussions dans la capitale sénégalaise.

La Cop27 n'a pas permis de répondre à toutes les questions.

Le paradoxe de la transition énergétique en Afrique

Alors que l'Europe travaille sur son Green Deal, de nombreux pays africains sont confrontés à un défi majeur : l'électrification. Environ 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont toujours pas accès à l'électricité.

Malgré ses matières premières, le continent est en manque de technologies et de nombreux pays africains dépendent encore beaucoup des sources d'énergie fossiles telles que le charbon, le pétrole et le gaz. Et la plupart ambitionnent aussi dêtre des pays industrialisés.

Dans le même temps, les pays africains possèdent de nombreux potentiels sous-exploités pour la production d'énergie verte comme le solaire, l'hydroélectricité et l'hydrogène vert, qui peuvent répondre à leurs besoins d'électrification.

Ecoutez les explications de Kossivi Tiassou

A la recherche de la sécurité alimentaire

A cause des conséquences de la guerre en Ukraine et des perturbations mondiales engendrées par la pandémie de Covid-19, de nombreux pays africains souhaitent devenir autosuffisant.

Et pour y arriver et sécuriser durablement les moyens de subsistance, ils redoublent defforts pour intensifier leur production. Or, cette intensification agricole doit aller de pair avec la transition écologique et la préservation des milieux naturels. La protection du climat, c'est aussi la protection des sols, des écosystèmes et de la biodiversité.

A Dakar, des solutions adéquates et adaptées localement doivent être abordées.